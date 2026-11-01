Best Global Brands 2026: marchi auto in calo, quattro si salvano

Il valore dei marchi auto scende, ma non per tutti. La nuova classifica Best Global Brands 2026 stilata da Interbrand fotografa un calo generalizzato per i costruttori di automobili, con quattro eccezioni che spiccano in mezzo a un quadro poco brillante. Si tratta di BYD, Hyundai, Kia e Ferrari, gli unici nomi del settore che riescono a sottrarsi alla flessione che ha colpito il comparto nel suo complesso.

Il dato più evidente è proprio questo. Le case automobilistiche, prese nel loro insieme, perdono terreno nella graduatoria dedicata ai marchi globali più preziosi. Non si parla di un caso isolato o di qualche brand in difficoltà, ma di una tendenza che riguarda buona parte delle aziende del settore presenti in classifica. Una fotografia che racconta un anno complicato per l’immagine e la percezione delle quattro ruote a livello internazionale.

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Un anno in discesa per il settore auto

Quando una classifica dei brand mostra un andamento così uniforme verso il basso il segnale va letto con attenzione. Il calo non è circoscritto a un singolo gruppo o a un’unica area geografica, ma si distribuisce sull’intero panorama dei produttori di auto inseriti nella graduatoria. Ed è proprio per questo che le eccezioni assumono un peso ancora maggiore.

La Best Global Brands 2026 mette quindi in fila i nomi più conosciuti al mondo e, per quanto riguarda il comparto automobilistico, restituisce l’immagine di un settore che fatica a mantenere il proprio valore. Chi resta fuori da questa dinamica negativa si ritaglia automaticamente un ruolo di primo piano, perché riesce a muoversi in controtendenza rispetto a quasi tutti i concorrenti diretti.

Il valore dei marchi auto misurato nella graduatoria non coincide semplicemente con i numeri di vendita. Riguarda la forza del nome, la sua riconoscibilità e il peso che riesce ad avere presso il pubblico. Ecco perché una discesa così diffusa colpisce, e perché chi riesce a evitarla merita uno sguardo più da vicino.

BYD, Hyundai, Kia e Ferrari vanno controcorrente

I quattro marchi che sfuggono al calo generalizzato hanno storie, identità e posizionamenti molto diversi tra loro. Ed è forse questo l’aspetto più curioso della classifica. Non esiste una sola formula vincente, visto che a resistere sono nomi che parlano a pubblici differenti e che occupano spazi lontanissimi nel mercato.

BYD rappresenta uno dei casi più interessanti della graduatoria, perché riesce a smarcarsi dalla discesa che coinvolge il resto del settore. Lo stesso discorso vale per Hyundai e Kia, che compaiono insieme tra le poche eccezioni positive e confermano di saper mantenere solida la propria immagine anche in una fase in cui molti rivali arretrano.

Poi c’è Ferrari, che chiude il quartetto dei marchi in controtendenza. Il Cavallino si conferma tra i brand automobilistici capaci di non subire la flessione registrata dalla maggior parte dei costruttori, distinguendosi in una classifica che per il resto del comparto racconta soprattutto di valori in calo.

Il quadro della Best Global Brands 2026 per il mondo dell’auto si riassume così in una netta divisione. Da una parte la gran parte dei costruttori, accomunati da una perdita di valore del proprio marchio. Dall’altra BYD, Hyundai, Kia e Ferrari, gli unici quattro nomi del settore a non seguire la discesa registrata quest’anno.

Fonte: TecnoAndroid