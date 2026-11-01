The Duskbloods slitta al 2027, sviluppo già in fase di rifinitura

Chi aspettava The Duskbloods nel corso di quest’anno dovrà mettersi l’anima in pace. FromSoftware ha ufficializzato un rinvio che sposta l’uscita del gioco al 2027, lasciando quindi alle spalle il 2026 che era stato indicato in origine. La decisione arriva in un momento piuttosto delicato del percorso produttivo, perché lo sviluppo si trova ormai nella fase finale di rifinitura. Di fatto l’attesa per il nuovo progetto dello studio si allunga più di quanto molti avessero immaginato, e il calendario di chi contava di giocarlo a breve va riscritto.

Un annuncio affidato ai canali social

La comunicazione non è passata attraverso eventi o presentazioni dedicate. Lo studio ha scelto una strada molto più diretta e ha pubblicato un semplice messaggio sui propri canali social ufficiali, spiegando che la finestra di lancio del titolo è stata spostata in avanti. Nessuna data precisa per il momento, solo l’indicazione dell’anno. Un dettaglio che vale la pena sottolineare, perché parlare di finestra di lancio significa fissare un periodo di riferimento piuttosto ampio e non un giorno esatto sul calendario. Per avere indicazioni più puntuali bisognerà quindi aspettare eventuali comunicazioni successive da parte della software house.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il tono del messaggio è sobrio e va dritto al punto. L’informazione principale è una sola, ma pesa parecchio per chi seguiva con interesse il progetto. The Duskbloods non vedrà la luce nel 2026 e il nuovo obiettivo diventa l’anno successivo. Un cambio di programma che riguarda un titolo pensato in esclusiva per una sola piattaforma, cosa che rende la notizia ancora più rilevante per una fetta precisa di pubblico.

Sviluppo quasi concluso, ma serve altro tempo

L’aspetto che colpisce di più è proprio il momento in cui arriva lo slittamento. Il lavoro sul gioco, stando a quanto emerso, è già entrato nella fase di rifinitura, quella in cui di solito la struttura di un videogioco è in gran parte definita e ci si concentra sui dettagli. Rinviare un’uscita in questa fase non è una scelta rarissima nel settore, anzi capita spesso che gli ultimi mesi di lavorazione si rivelino più impegnativi del previsto. Lucidare un prodotto fino a renderlo pronto per il pubblico richiede tempo, e a quanto pare FromSoftware ha deciso di prendersene di più.

Le motivazioni specifiche dietro la decisione non sono state dettagliate nel messaggio diffuso dallo studio. Quello che si sa con certezza è che il progetto è in uno stadio avanzato e che la nuova finestra di lancio guarda al 2027. Tutto il resto, almeno per ora, non è stato reso noto e va preso per quello che è, cioè un semplice spostamento in avanti del traguardo.

Cosa cambia per chi possiede Nintendo Switch 2

Il rinvio tocca da vicino soprattutto i possessori di Nintendo Switch 2, dato che The Duskbloods è un’esclusiva della console. Per chi aveva acquistato la piattaforma anche in vista di questo titolo, l’attesa diventa più lunga e la line up del 2026 perde uno dei nomi su cui si erano concentrate parecchie attenzioni. Non ci sono indicazioni su un eventuale cambio di piattaforme, quindi il gioco resta legato alla macchina di casa Nintendo.

Per quanto riguarda il periodo esatto dell’uscita, al momento l’unico punto fermo è l’anno. Lo studio ha parlato esplicitamente di finestra di lancio collocata nel 2027, senza specificare mesi o trimestri. Chi segue lo sviluppo del gioco dovrà quindi tenere d’occhio i canali ufficiali della software house, gli stessi attraverso cui è stato diffuso l’annuncio del rinvio. Il dato concreto resta questo: The Duskbloods, esclusiva Nintendo Switch 2 firmata FromSoftware, arriverà nel 2027 e non più nel 2026 come previsto inizialmente.

Fonte: TecnoAndroid