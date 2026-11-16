BMW M3 Competition per Zanardi: esemplare unico con l’ananas

Sei mesi dopo la scomparsa di Alex Zanardi, pilota e campione paralimpico morto a maggio 2026, BMW Italia ha deciso di ricordarlo con una BMW M3 Competition realizzata in un unico esemplare. Non si tratta di un omaggio qualsiasi. La vettura celebra quello che sarebbe stato il suo 60° compleanno e porta con sé dettagli che raccontano molto del legame tra il pilota bolognese e il marchio tedesco, con cui ha corso per diversi anni. Zanardi non potrà vedere ciò che è stato costruito in suo onore, ma è difficile immaginare che non ne sarebbe stato fiero.

L’ananas portafortuna e una livrea che parla di Zanardi

Il richiamo più personale si trova sul montante posteriore, dove spicca un ananas multicolore. Non è una scelta casuale, anzi. Quel frutto era diventato una presenza fissa sui caschi di Zanardi e per lui funzionava da vero e proprio portafortuna. BMW Italia però non si è limitata ad applicare il simbolo e chiudere lì il discorso. La M3 Competition è verniciata in bianco opaco, con accenti rossi sullo splitter anteriore e i colori della divisione M che corrono lungo le fiancate.

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Sul cofano compaiono altri dettagli in rosso e blu, insieme alla scritta “BMW M3 G80 2026 / 60th Tribute Alex Zanardi”, ripetuta anche sulle portiere anteriori proprio per ricordare il traguardo dei 60 anni che il pilota avrebbe raggiunto. Il paraurti posteriore completamente oscurato chiude il quadro estetico. Anche l’abitacolo distingue questo esemplare unico da una normale M3 G80. Lo stesso ananas presente sul montante è stato ricamato sui poggiatesta, mentre i sedili sono rivestiti in Alcantara nera con inserti centrali colorati, un motivo che ritorna pure sui pannelli porta. Le cuciture rosse sulla console centrale, sempre in Alcantara, aggiungono un ulteriore tributo al campione.

Dalla Formula 1 ai titoli in CART

La carriera di Alex Zanardi parte dai kart, dove si era già fatto notare con ottimi risultati. Il debutto sulle monoposto arriva nel 1988 nel campionato italiano di Formula 3, poi una scalata costante fino all’esordio in Formula 1 nel 1991. Nella massima categoria corre anche nel 1992, nel 1993 e nel 1994, prima di spostarsi negli Stati Uniti nel 1996 per affrontare la PPG Indy Car World Series con il team Target Ganassi Racing. Il successo arriva quasi subito, con un terzo posto nella classifica piloti già alla prima stagione.

L’anno seguente, sempre con Ganassi, il pilota italiano disputa la serie CART conquistando cinque vittorie e sette podi, numeri che gli valgono il titolo. Nel 1998 si ripete, dominando il campionato e portando a casa un secondo alloro. Torna a correre in CART nel 2001, ma durante la American Memorial 500 di quello stesso anno resta coinvolto in un incidente devastante in cui perde entrambe le gambe. Per chiunque altro sarebbe stata la fine della carriera agonistica.

Il ritorno con BMW e le medaglie alle Paralimpiadi

Zanardi invece non si lascia fermare. Nel 2003 rientra in pista con BMW nel European Touring Car Championship e da quel momento continua a correre per la casa bavarese fino al ritiro dalle competizioni, arrivato nel 2019. Un rapporto lungo e solido, che spiega bene perché proprio BMW Italia abbia scelto di dedicargli questa M3 così particolare.

Il suo nome però non è legato soltanto all’automobilismo. Dopo l’incidente del 2001 si avvicina al paraciclismo e anche lì raggiunge risultati straordinari, conquistando quattro medaglie d’oro tra le Paralimpiadi di Londra 2012 e quelle di Rio de Janeiro 2016.

Fonte: TecnoAndroid