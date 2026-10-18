The Batman 2, Steven Soderbergh sostituisce Matt Reeves sul set

Le riprese di The Batman 2 sono pronte a ripartire dopo lo stop temporaneo delle ultime settimane, e dietro la macchina da presa ci sarà un nome che pochi si sarebbero aspettati. A guidare il set sarà infatti Steven Soderbergh, regista premio Oscar, chiamato a sostituire momentaneamente Matt Reeves, costretto ad allontanarsi per occuparsi di una questione familiare. Il cambio arriva nella fase conclusiva della lavorazione e ha un obiettivo molto preciso, cioè portare a termine il film senza tradire l’impostazione voluta dal suo autore.

Il blocco della produzione era stato comunicato all’inizio del mese con una motivazione piuttosto riservata, quella di permettere a Reeves di seguire una faccenda di famiglia. Sono bastati appena 10 giorni perché la situazione trovasse una via d’uscita. Soderbergh dirigerà il sequel firmato DC Studios nelle ultime settimane di riprese, restando in contatto con Reeves, che però non sarà fisicamente presente sul set. Una volta concluse le riprese, il regista originale tornerà a occuparsi in prima persona della postproduzione, riprendendo così pieno controllo del progetto nella fase di montaggio e rifinitura.

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La nota di DC Studios e le parole di Soderbergh

Lo studio ha voluto chiarire subito i termini dell’operazione con un comunicato ufficiale, in cui il passaggio di consegne viene descritto come un gesto di stima più che come una semplice sostituzione tecnica. “Mentre Matt Reeves continua a occuparsi di una questione familiare ancora in corso, Steven Soderbergh, in quanto ammiratore del lavoro di Matt, lo ha contattato e interverrà, con il pieno sostegno di DC Studios, per aiutare lo sceneggiatore e regista a completare le ultime settimane delle riprese principali di The Batman Part 2. Matt e Steven lavoreranno a stretto contatto con il cast e la troupe per realizzare la visione che Matt ha del film”, si legge nella nota.

Anche Soderbergh, vincitore dell’Oscar per il crime drama Traffic del 2000, ha voluto dire la sua con una dichiarazione personale che lascia trasparire un’ammirazione sincera per il collega. “Il lavoro di Matt Reeves su The Batman era straordinario. Era intenzionale, specifico e rigorosamente coerente”, ha spiegato il regista. E poi ha aggiunto un passaggio che chiarisce bene il suo ruolo in questa fase: “L’obiettivo è lavorare con Matt e la sua squadra per girare materiale che si integri perfettamente con quanto già realizzato, così che Matt possa completare il suo film nel modo giusto”. Insomma, nessuna intenzione di lasciare un’impronta personale sul cinecomic, ma piuttosto la volontà di mettersi al servizio di un progetto che ha già una sua identità ben definita.

Data di uscita e cast di The Batman 2

Sul fronte dell’arrivo in sala, per il momento non cambia nulla. The Batman 2 mantiene la sua data di uscita fissata al 18 febbraio 2026, anche se è ancora presto per capire se la pausa forzata delle riprese avrà ripercussioni sul calendario. Al momento non ci sono indicazioni in un senso o nell’altro, e la tabella di marcia ufficiale resta quella comunicata in precedenza.

Il cast vede il ritorno di Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello, affiancato ancora una volta da Andy Serkis nel ruolo di Alfred e da Colin Farrell in quelli del Pinguino. Il gruppo di interpreti si allarga poi con diversi volti nuovi per la saga, ovvero Charles Dance, Scarlett Johansson, Brian Tyree Henry, Jayme Lawson e Sebastian Stan, tutti pronti a entrare nella Gotham immaginata da Reeves.

Fonte: TecnoAndroid