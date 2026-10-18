Hitman: Absolution su Switch 2 dal 22 ottobre: upgrade gratis

Hitman: Absolution Nintendo Switch 2 Edition ha finalmente una data di uscita. IO Interactive e Feral Interactive hanno annunciato questa nuova versione pensata per sfruttare al meglio l’hardware della console di nuova generazione di Nintendo, e l’attesa sarà davvero breve. Il gioco arriverà il 22 ottobre al prezzo di 29,99 euro, anche se fino al 5 novembre sarà proposto a un prezzo scontato di 24,99 euro. Per chi ha già acquistato il titolo su Switch c’è anche una buona notizia, a patto di non perdere tempo.

Chi possiede la versione per Nintendo Switch può infatti scaricare gratis l’Upgrade Pack dal Nintendo eShop, ma soltanto fino al 5 novembre. Superata quella data il pacchetto di aggiornamento diventerà a pagamento e costerà 4,99 euro. Una finestra piuttosto stretta, quindi, che premia chi deciderà di muoversi subito.

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Un capitolo di passaggio nella storia dell’Agente 47

Uscito originariamente nel 2012 su PS3, Xbox 360 e PC, Hitman: Absolution occupa un posto particolare all’interno della saga. Rappresenta una sorta di ponte tra gli episodi classici e il filone moderno inaugurato con Hitman nel 2016. Il tono è più narrativo e cinematografico rispetto ai predecessori e la trama segue l’Agente 47 dopo il tradimento subito dalla sua stessa agenzia. Il sicario si ritrova a proteggere una giovane ragazza legata a un misterioso segreto, braccato da polizia e assassini.

Nel corso degli anni il titolo ha ricevuto diverse conversioni. Sono arrivate le edizioni per PS4 e Xbox One e poi quelle per dispositivi iOS e Android, pubblicate nell’ottobre 2024 e curate proprio da Feral Interactive. Lo stesso studio ha successivamente portato l’avventura su Nintendo Switch, e adesso tocca alla nuova console della casa di Kyoto.

Risoluzione, prestazioni e grafica: cosa cambia su Switch 2

Dal punto di vista tecnico la Nintendo Switch 2 Edition promette un salto di qualità netto rispetto alla versione per la prima Switch. La risoluzione cresce in modo evidente: in modalità docked si passa da 1080p a 1620p, mentre giocando in portatile si sale da 720p a 1080p. Migliorano anche le prestazioni, con un framerate che può toccare i 60 FPS in modalità handheld.

Alcuni compromessi introdotti nell’edizione precedente sono stati eliminati del tutto. Tornano le ombre dinamiche, le animazioni di vestiti e tessuti e quelle delle folle distanti, dettagli che rendono le scene più vive e credibili. Sono stati potenziati poi diversi effetti visivi. L’occlusione ambientale regala maggiore profondità alle ombre negli angoli e negli spazi stretti, gli specchi hanno una risoluzione più alta e restituiscono riflessi più nitidi e gli oggetti lontani mostrano un livello di dettaglio superiore. Anche la qualità delle ombre è stata migliorata e la profondità di campo risulta più precisa nelle inquadrature cinematografiche. Il filtering delle texture è stato rifinito a sua volta, così da rendere più naturale l’aspetto delle superfici.

Tra le novità più curiose c’è il supporto ai Joy Con 2, sfruttati per offrire un sistema di controllo ibrido. Impugnando un controller per mano si ottiene la classica combinazione con lo stick sinistro dedicato al movimento e quello destro alla mira. Appoggiandone uno su una superficie, invece, la mira passa automaticamente alla modalità mouse, garantendo una precisione superiore sia nelle fasi stealth sia durante i combattimenti.

Fonte: TecnoAndroid