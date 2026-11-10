Tesla Cybertruck, stop in Texas nel 2027: spazio al Cybercab

Tesla ha deciso di fermare la produzione del Cybertruck nella Gigafactory del Texas, e lo farà per una ragione molto concreta: liberare spazio, macchinari e ingegneri da destinare al Cybercab, il veicolo pensato per il servizio di guida autonoma. La linea di assemblaggio del pickup elettrico verrà smantellata tra giugno e luglio 2027, quindi davanti allo stabilimento ci sono ancora diversi mesi di lavoro prima che l’ultimo esemplare esca dai cancelli.

A spiegare la scelta è stato direttamente Elon Musk, con un messaggio pubblicato su X. Secondo il numero uno dell’azienda il cambio di rotta non riguarda soltanto gli impianti ma anche, e forse soprattutto, le persone. Tenere in vita il Cybertruck significa infatti mantenere attiva una catena di montaggio complessa, una rete di fornitori dedicata e un gruppo di tecnici concentrato su quel modello. Finché tutto questo resta vincolato al pickup, al robotaxi arrivano meno personale, meno spazio e meno macchinari.

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Il nodo delle risorse e la priorità al Cybercab

Musk ha messo la questione in termini piuttosto diretti. “La cosa più importante che la maggior parte delle persone non riesce a comprendere è che esiste un numero molto limitato di persone intelligenti e dedite al proprio impegno”, ha scritto sul suo social network. Tradotto in linguaggio industriale, con le risorse disponibili oggi continuare a puntare sul Cybertruck vorrebbe dire sottrarle al Cybercab, che il costruttore considera il progetto davvero strategico nel medio e lungo periodo.

Il patron di Tesla ha anche respinto con decisione l’idea che dietro lo stop ci siano vendite deludenti. “Non è vero che il Cybertruck sia un prodotto non redditizio, come è stato erroneamente riportato dai media tradizionali. Piuttosto, il costo opportunità legato alla complessità del Cybertruck è ampiamente superato dal valore che deriverebbe da una maggiore produzione di Cybercab”. Il ragionamento, insomma, non parte dai conti del pickup in sé ma da quanto potrebbe rendere lo stesso impegno se spostato sul nuovo veicolo.

Ordini in coda e un turno in più prima della chiusura

Il calendario fissato dall’azienda indica appunto l’estate 2027 come momento dello smantellamento. Nel frattempo, sempre stando a quanto riferito da Musk, gli ordini in sospeso superano di gran lunga il numero di veicoli che la fabbrica riuscirà a completare entro quella scadenza mantenendo i ritmi attuali. Per questo, in un post del 7 novembre 2026, il manager ha annunciato l’aggiunta di un turno extra in stabilimento, con l’obiettivo di evadere tutte le richieste prima che la linea venga chiusa per far spazio all’espansione del Cybercab.

Una parte delle prenotazioni ancora in attesa potrebbe riguardare la versione Dual Motor AWD, lanciata lo scorso febbraio a circa 52.000 euro. Tesla ne aveva ritoccato il prezzo verso l’alto poco dopo il debutto e già a marzo le consegne stimate per i nuovi acquirenti erano slittate al 2027. Adesso l’azienda ha sospeso del tutto la raccolta di nuovi ordini per questo allestimento. Restano invece in listino le altre configurazioni del pickup. La variante Premium AWD parte ora da circa 80.000 euro, mentre il Cyberbeast, la versione più potente della gamma, costa circa 89.000 euro.

Fonte: TecnoAndroid