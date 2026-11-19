I controlli di sicurezza sui prodotti venduti su Temu finiscono nel mirino dell’Unione Europea, che contesta alla piattaforma un sistema di verifiche giudicato poco efficace e soprattutto troppo indulgente con chi sbaglia. Le autorità europee descrivono i meccanismi di sorveglianza come un vero e proprio colabrodo. I venditori che commettono anche gravi violazioni avrebbero infatti la possibilità di continuare a operare sul marketplace senza conseguenze davvero incisive.

Il cuore della questione riguarda due aspetti distinti ma legati tra loro. Da una parte ci sono le verifiche insufficienti sugli articoli messi in vendita. Dall’altra il problema delle sanzioni troppo deboli nei confronti di chi ripete gli stessi errori. Sono due falle che, sommate, rischiano di lasciare passare merce potenzialmente pericolosa fino alle case dei consumatori europei.

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Giocattoli, elettronica e cosmetici fuori dalle priorità

Uno dei punti più delicati sollevati dall’UE riguarda le categorie merceologiche che, secondo le contestazioni, non avrebbero la precedenza nei controlli. Si parla di giocattoli, elettronica e cosmetici. Non si tratta di prodotti scelti a caso, perché sono proprio quelli che finiscono più spesso a contatto diretto con le persone e in molti casi con i più piccoli.

Un giocattolo viene maneggiato e a volte portato alla bocca da un bambino. Un dispositivo elettronico resta collegato alla corrente per ore. Un cosmetico viene steso sulla pelle o sul viso ogni giorno. Proprio per questo ci si aspetterebbe che queste tipologie di articoli ricevessero un’attenzione particolare nei controlli di sicurezza della piattaforma. Secondo l’Unione Europea invece non sarebbe così, e la mancanza di una priorità chiara su questi settori rappresenta uno dei nodi principali della contestazione rivolta a Temu.

Il quadro che emerge è quello di un sistema che non distingue a sufficienza tra un articolo innocuo e uno che, se difettoso o non conforme, può causare danni concreti. Per un marketplace con un catalogo vastissimo come quello di Temu la capacità di stabilire dove concentrare gli sforzi di verifica diventa decisiva, ed è esattamente su questo terreno che le autorità europee vedono le maggiori carenze.

Il nodo dei venditori recidivi

L’altro fronte aperto riguarda il trattamento riservato ai venditori recidivi. Le misure adottate dalla piattaforma nei confronti di chi infrange le regole vengono considerate troppo leggere dall’UE. Il risultato pratico è che anche dopo violazioni gravi un commerciante può continuare tranquillamente a vendere i propri prodotti sul marketplace.

È un punto che pesa parecchio nella valutazione complessiva. Un sistema di controllo funziona davvero solo se chi viene scoperto a vendere merce irregolare subisce conseguenze capaci di scoraggiarlo dal riprovarci. Quando invece le sanzioni restano blande, il rischio è che lo stesso venditore torni a proporre articoli non conformi, magari con qualche piccola modifica, sfruttando le maglie larghe del meccanismo di sorveglianza.

Le due criticità si alimentano a vicenda. Se i controlli preventivi non si concentrano sulle categorie più sensibili e allo stesso tempo chi sbaglia non viene allontanato in modo efficace, la catena di protezione dei consumatori si indebolisce in più punti. È proprio questa combinazione a spingere l’Unione Europea a usare un’immagine così netta come quella del colabrodo per descrivere le verifiche di Temu sui prodotti, contestando alla piattaforma sia la scarsa attenzione verso giocattoli, elettronica e cosmetici sia la debolezza delle misure adottate contro i venditori che continuano a operare nonostante le gravi violazioni accertate.

Fonte: TecnoAndroid