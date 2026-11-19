Un film interamente dedicato a Scarlet Witch non è mai sembrato così vicino, e buona parte del merito va ad Avengers: Doomsday. Il nuovo kolossal dei Marvel Studios segna l’arrivo del Dottor Destino e il ritorno degli Avengers sette anni dopo Endgame, riunendo i volti storici del MCU, i Fantastici Quattro e la squadra mutante originale della Fox. È con ogni probabilità il progetto più ambizioso mai affrontato dallo studio, il punto d’arrivo di un racconto cominciato all’inizio del secolo. Eppure una fetta enorme dell’attesa ruota attorno a un solo personaggio, cioè Wanda Maximoff.

A dirlo sono i numeri. Secondo Disney il finale di VisionQuest ha contribuito a far impennare la vendita dei biglietti per Doomsday, raccogliendo su Disney+ 3,7 milioni di spettatori. Si tratta del record della serie, con un balzo del 44% rispetto all’episodio precedente. La puntata chiude in modo dignitoso il viaggio di Visione, ma a scatenare la corsa al botteghino è stata la scena a sorpresa dopo i titoli di coda, quella in cui Destino risveglia Wanda e la arruola nella sua guerra contro gli Avengers. Un ritorno atteso per quattro lunghi anni, da quando l’eroina sembrava morta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

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Paul Bettany, interprete di Visione, ha raccontato di recente come Kevin Feige abbia frenato la squadra di VisionQuest dall’inserire Wanda prima del previsto. Il capo dei Marvel Studios aveva avvertito che in quel caso tutto sarebbe diventato di nuovo una storia su WandaVision. Aveva ragione, forse più di quanto immaginasse. Pur comparendo solo a racconto concluso, la strega ha oscurato tutto il resto nelle reazioni online, e le è bastato aprire gli occhi in un cameo di appena quattro secondi.

Perché un film su Scarlet Witch ora ha senso

Di un progetto in solitaria si parla da tempo, e Elizabeth Olsen si è sempre detta favorevole. Anche dopo l’apparente morte del personaggio nel sequel di Doctor Strange, l’attrice dava per scontato un ritorno. Nel 2022 spiegava di presumere che l’avrebbero richiamata, senza sapere in quale veste, augurandosi qualcosa di diverso e più divertente. Ammetteva anche di sentire di aver già fatto moltissimo con Wanda, definendo quegli anni davvero folli.

Folli lo sono stati anche per i fan. Già nei fumetti la Marvel non era stata tenera con lei, dipingendola nel 2005 come una donna isterica e instabile capace di cancellare tutti i mutanti nell’arco narrativo House of M. Anni dopo i film hanno seguito la stessa strada, trasformandola in una cattiva travolta dal potere e dalle emozioni. È stato WandaVision a portare finalmente sullo schermo tutta la sua complessità, allargando il pubblico al punto da rendere un film personale non solo possibile ma quasi doveroso. In un settore dove i cinecomic con una protagonista femminile restano rari, Olsen merita di guidare un progetto tutto suo. Nessuno aveva chiesto quattro film su Thor, mentre la voglia di vedere Wanda al cinema oggi sembra superiore a quella per qualsiasi altra eroina.

Tra gli appassionati circola l’idea che il suo percorso possa ricalcare Children’s Crusade, la saga a fumetti del 2010 in cui il Dottor Destino sfrutta Wanda per i propri scopi prima che i figli la salvino e la avviino verso la redenzione. Con VisionQuest che ha appena presentato Tommy ormai adulto, diventa sempre più probabile che tra Doomsday e Secret Wars la famiglia Maximoff torni a riunirsi. Sarebbe la base ideale per un film su Scarlet Witch.

La famiglia Maximoff come cuore del racconto

Dal primo vero debutto in Avengers: Age of Ultron, la Wanda del MCU non ha fatto che accumulare traumi. Ha perso la famiglia d’origine da bambina e poi quella che si era scelta in WandaVision. Una pellicola da protagonista potrebbe chiudere il cerchio, mostrando cosa significhi per lei e per i Maximoff vivere di nuovo insieme e lavorare come una squadra. Il nome più adatto per guidare il progetto sarebbe Jac Schaeffer, la creatrice di WandaVision, che ha introdotto il nucleo familiare nel MCU mettendo al centro proprio le dinamiche tra i suoi membri.

Più della minaccia da affrontare conterebbe questo aspetto, anche se l’ipotesi di uno scontro con la Morte interpretata da Aubrey Plaza, vista l’ultima volta in Agatha All Along, è difficile da ignorare. Ogni componente della famiglia le è già sfuggito in un modo o nell’altro. Con i mutanti di nuovo sul grande schermo si potrebbero esplorare anche i legami con Magneto e Quicksilver, spesso indicati nei fumetti come i parenti biologici di Wanda, benché lo studio potrebbe preferire per ora non complicare troppo le cose. Le strade possibili restano infinite, del resto Wanda è un Essere Nexus dalle possibilità illimitate.

Che arrivi tra qualche anno o tra qualche decennio, un film su Scarlet Witch appare ormai inevitabile, e Marvel difficilmente rinuncerebbe a un successo così annunciato. Avengers: Doomsday uscirà il 16 dicembre nel Regno Unito e il 18 dicembre negli Stati Uniti.

Fonte: TecnoAndroid