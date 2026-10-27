TEAMGROUP DDR5 da 128 GB per l’AI: 8.000 MT/s senza overclock

TEAMGROUP ha presentato una nuova RAM DDR5 da 128 GB pensata per l’Intelligenza Artificiale, rivolta a chi vuole far girare carichi di lavoro pesanti direttamente sul proprio computer. La memoria è diventata un componente sempre più strategico per chi lavora con modelli AI, elaborazioni grafiche complesse e software professionali. Il nuovo modulo appartiene alla famiglia T CREATE EXPERT Ai CQDIMM e unisce una capacità elevata a caratteristiche tecniche studiate per le workstation di oggi.

L’annuncio arriva in un momento in cui il costo dei componenti pesa parecchio su chi deve aggiornare il proprio hardware. Non è scontato che una proposta del genere riesca a uscire dalla nicchia dei professionisti, visti i limiti di budget e la necessità di piattaforme compatibili.

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Capacità e velocità al servizio dell’AI

Il punto forte della nuova memoria DDR5 sta nella possibilità di concentrare una grande quantità di RAM in un solo modulo. Una scelta interessante per chi desidera ampliare le risorse senza riempire tutti gli slot della scheda madre. Stando alle specifiche diffuse dal produttore, il banco tocca una velocità di 8.000 MT/s lavorando alla tensione standard di 1,1 volt e senza bisogno di overclock.

Per arrivare a questo risultato TEAMGROUP si affida a un driver di clock indipendente e a una tecnologia proprietaria che verifica la selezione dei circuiti integrati. A completare il progetto c’è un dissipatore in lega di alluminio con struttura perforata, pensato per smaltire meglio il calore durante le sessioni di calcolo più lunghe.

Il design ha ottenuto il GOOD DESIGN AWARD giapponese, un riconoscimento che premia anche la cura progettuale del dispositivo. L’azienda punta in modo esplicito su sviluppatori AI, animatori 3D e creatori di contenuti alle prese con applicazioni particolarmente esigenti. Montando due moduli compatibili si arriva a 256 GB complessivi, una dotazione utile per configurazioni orientate all’elaborazione in locale.

Prezzo e compatibilità ancora da chiarire

Le caratteristiche sono promettenti, ma il nodo vero per chi pensa all’acquisto è il prezzo. TEAMGROUP non ha ancora comunicato né il listino ufficiale né la data di arrivo sul mercato del nuovo modulo da 128 GB.

Qualche indicazione arriva comunque da prodotti già in vendita. Un kit DDR5 della stessa famiglia, formato da due moduli per una capacità totale equivalente, viene proposto da un rivenditore statunitense a circa 2.000 euro. Si tratta però di un articolo diverso e quella cifra non basta per capire quanto costerà davvero la nuova memoria.

Anche la compatibilità va valutata con attenzione. Prima di programmare un upgrade bisognerà controllare che scheda madre, processore e firmware supportino questo particolare formato. Le funzioni avanzate, infatti, non assicurano che il componente lavori correttamente su qualsiasi PC desktop.

Sul fronte delle prestazioni, avere più RAM a disposizione può fare la differenza quando i programmi esauriscono la memoria disponibile e sono costretti a ripiegare su risorse più lente. Questo non vuol dire che ogni software diventi di colpo più veloce, perché molto dipende dal tipo di lavoro e dagli altri componenti del sistema. In assenza di benchmark indipendenti, al momento non è possibile misurare i vantaggi concreti rispetto alle alternative già presenti sul mercato.

Fonte: TecnoAndroid