Instagram testa Features: video orizzontali fino a 90 minuti

Instagram rilancia la scommessa sui contenuti lunghi e stavolta sceglie il formato orizzontale. Il social di Meta ha avviato negli Stati Uniti il test di Features, una novità che consente di pubblicare video orizzontali fino a 90 minuti. Per ora la sperimentazione coinvolge un gruppo selezionato di creator dopo una prima fase già partita in Brasile, e il bersaglio appare piuttosto evidente: YouTube.

Come funzionano i video lunghi e il legame con i Reels

Il nuovo formato guarda soprattutto a chi realizza contenuti lunghi. Podcaster, comici e altri autori che oggi su Instagram si limitano a caricare brevi estratti avranno finalmente uno spazio per le versioni integrali. L’aspetto più interessante riguarda però il collegamento con i Reels: chi pubblica un video completo potrà agganciarlo alle clip più brevi, che di solito durano tre minuti o meno, così da accompagnare lo spettatore dallo spezzone alla puntata intera.

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Nella pratica, mentre si guarda il frammento di un podcast nei Reels basterà toccarlo per proseguire la visione o saltare direttamente all’episodio completo, il tutto senza uscire dall’app. I filmati lunghi verranno inoltre suggeriti nella sezione Esplora e in altre aree della piattaforma, come ha spiegato Tessa Lyons, vicepresidente del prodotto di Instagram.

Anche sul fronte della monetizzazione l’idea si muove su due binari. Secondo Lyons i creator più affermati potranno portare su Instagram i propri contenuti insieme alle sponsorizzazioni che hanno già, mentre per chi non dispone ancora di una struttura alle spalle l’azienda intravede una grande opportunità per aiutarli a guadagnare.

Non si tratta comunque del primo tentativo. In passato c’era stata IGTV, pensata proprio per competere con YouTube sui video lunghi, ma il progetto non è mai decollato ed è stato accantonato quando l’attenzione si è spostata sui Reels. Oggi il contesto è cambiato. I feed sono pieni di brevi estratti di spettacoli comici e podcast in video che rimandano a episodi molto più lunghi, e con Features Instagram prova a trasformare quelle clip in una porta d’ingresso verso i contenuti completi, trattenendo gli utenti al proprio interno. Il fenomeno è più ampio, visto che anche Netflix e Disney stanno portando sulle loro piattaforme podcast in video e produzioni dei creator per sfidare YouTube.

L’app per Apple TV e la strategia per il salotto

La novità arriva in parallelo al debutto dell’app di Instagram per Apple TV, pubblicata senza alcun annuncio ufficiale. Stando ai dati dell’App Store la versione per tvOS è stata distribuita il 23 ottobre, quando fino a pochi giorni prima la scheda indicava la compatibilità soltanto con iPhone e iPad. L’applicazione è già disponibile anche nell’App Store italiano e richiede tvOS 26.0 o versioni successive.

Più che a scorrere il profilo come sullo smartphone, l’app per Apple TV serve a guardare video. Nella descrizione italiana Instagram promette di portare sul grande schermo creator e contenuti seguiti, quindi reel, filmati più lunghi e programmi in diretta. Tutto è organizzato in canali tematici come comicità, sport o creator preferiti, con i video che partono in automatico uno dopo l’altro. In questo modo si trova in fretta qualcosa adatto a chiunque sia sul divano senza bisogno di scorrere.

Due dettagli pesano parecchio nell’uso quotidiano. Il primo è la possibilità di riprendere la visione da dove ci si era fermati su qualsiasi schermo, magari iniziando un video su iPhone e terminandolo sulla TV. Il secondo riguarda l’accesso: come mostrano le schermate ufficiali, per sbloccare l’account sull’Apple TV basta confermare la notifica che arriva su iPhone, evitando di digitare la password con il telecomando.

Apple TV rappresenta l’ultima tappa di un percorso cominciato a dicembre 2025, quando Instagram per TV è partita in prova sui dispositivi Amazon Fire TV negli Stati Uniti. A febbraio 2026 è stata la volta di Google TV e a giugno delle smart TV Samsung. In quell’occasione Meta aveva anche illustrato i formati in preparazione per il salotto, cioè un’area dedicata ai video orizzontali, contenuti dei creator più lunghi, serie a episodi e dirette sul televisore.

Features e i video da 90 minuti si inseriscono proprio in questo spazio. Nei piani di Instagram i contenuti lunghi dovrebbero nascere sul telefono, farsi scoprire attraverso i Reels e finire guardati sulla TV, il terreno su cui oggi si gioca la sfida con YouTube.

Fonte: TecnoAndroid