Samsung One UI non sarà sostituita da Galaxy OS: cosa è successo

Samsung non sembra intenzionata a mandare in pensione One UI per sostituirla con un fantomatico Galaxy OS, nonostante le voci rimbalzate nelle ultime settimane. L’interfaccia che dal 2018 accompagna smartphone e tablet del marchio coreano, con funzioni e design omogenei su tutta la gamma, potrebbe certo cambiare parecchio con la prossima versione. Il nome però, con ogni probabilità, resterà al suo posto ancora per un bel po’.

Tutto è partito l’11 ottobre da un post pubblicato su X dall’utente phonefuturist, secondo cui la prossima versione del software di Samsung avrebbe puntato in modo molto più deciso sull’intelligenza artificiale. Nel messaggio l’interfaccia veniva chiamata Galaxy OS e lo stesso autore ha poi precisato che quello era il termine usato dalle sue fonti, rimaste anonime. Diverse testate hanno ripreso la notizia presentando Galaxy OS come un nuovo pacchetto software destinato a prendere il posto di One UI, e da lì la voce si è ingigantita.

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Perché le indiscrezioni su Galaxy OS non convincono

A prima vista non c’è niente di assurdo. Samsung non ha smentito e nessun approfondimento ha dimostrato il contrario. Come gran parte dell’elettronica di consumo, One UI ha integrato nel tempo sempre più funzioni basate sull’AI ed è plausibile che la tendenza prosegua anche con la prossima versione. Non sarebbe nemmeno la prima volta che l’azienda manda in soffitta una vecchia interfaccia, visto che prima di One UI c’erano Samsung Experience e prima ancora TouchWiz.

Dopo la prima ondata di articoli, la fonte originale ha chiarito che One UI non sarebbe stata sostituita e ha attribuito il malinteso a un errore di traduzione. Vale comunque la pena capire quali segnali avrebbero dovuto accendere qualche campanello d’allarme fin dall’inizio. Il primo riguarda le “fonti” definite in modo vago e un autore privo di uno storico solido di informazioni affidabili. Il secondo è l’assenza di qualsiasi conferma ufficiale da parte di Samsung o di inchieste più approfondite. In più molti resoconti collegavano la presunta fuga di notizie a un’altra voce altrettanto generica, secondo cui One UI 10 porterebbe “cambiamenti significativi”, e l’accostamento finiva per rendere più credibili entrambe anche se in realtà non si sostenevano affatto a vicenda.

One UI è oggi troppo importante per essere sostituita

Nulla esclude grandi novità e nulla impedisce che un giorno il produttore coreano adotti qualcosa di completamente nuovo. Senza informazioni credibili però è ragionevole pensare che l’azienda non abbandoni One UI senza un buon motivo, e al momento le cose vanno troppo bene per giustificare un cambio di nome. Se Galaxy OS dovesse rivelarsi reale sembra più probabile un semplice rebrand di One UI piuttosto che uno stravolgimento totale.

Non ogni elemento piace a tutti, ma nel complesso l’interfaccia è stata un grande successo per Samsung. TouchWiz non era stata accolta con particolare entusiasmo, mentre One UI è considerata tra le migliori personalizzazioni di Android in circolazione. Fin dal principio è stata pensata per facilitare l’uso del telefono con una sola mano, una formula rimasta sostanzialmente invariata e adattata via via a schermi sempre più grandi.

Chiamarla semplicemente interfaccia è riduttivo, perché comprende un intero pacchetto software che va dalla modifica degli screenshot fino alle app meteo. Alcuni utenti lamentano prestazioni non sempre all’altezza e una dotazione di applicazioni un po’ sovraccarica, ma la ricchezza di funzioni e le ampie possibilità di personalizzazione restano punti di forza molto apprezzati. Proprio mentre circolavano le voci sulla sostituzione, Samsung stava distribuendo One UI 9, aggiornamento che migliora il supporto ai pieghevoli e ad altri formati di dispositivo ed è stato accolto in modo positivo.

Sostituire One UI adesso significherebbe rivoluzionare l’ecosistema software di tutti gli smartphone e i tablet Samsung proprio quando la versione attuale sta funzionando bene. Non è impossibile, ma finché Samsung non dirà altrimenti non c’è motivo di credere che stia davvero accadendo.

Fonte: TecnoAndroid