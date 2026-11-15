Tastiera iPhone: la lista nascosta di parole che iOS evita

La tastiera dell’iPhone conosce molte più parole di quante ne proponga davvero. Dentro iOS esiste infatti un elenco nascosto che raccoglie decine di migliaia di termini e brevi frasi, esclusi di proposito dal completamento automatico e dalla digitazione a scorrimento. A portarlo alla luce è stata un’inchiesta giornalistica che ha ricostruito come il sistema operativo di Apple eviti di suggerire certe espressioni agli utenti, pur senza impedirne la scrittura.

Tutto è partito dalla curiosità di un ricercatore, Derik Kauffman. Lo scorso settembre aveva notato che alcune combinazioni di parole erano stranamente difficili da comporre facendo scorrere il dito sullo schermo, mentre altre molto simili filavano lisce senza intoppi. Un caso su tutti era “Sleepy Joe”, il soprannome affibbiato a Joe Biden, che con lo scorrimento diventava puntualmente “Sleepy hope”. Per venirne a capo Kauffman si è affidato a strumenti di intelligenza artificiale come Codex di OpenAI e Claude Code di Anthropic, usandoli per analizzare il codice di iOS. È così che è saltato fuori l’elenco.

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Dagli insulti a Babbo Natale, cosa c’è nella lista

Buona parte delle voci non sorprende più di tanto. Nell’elenco nascosto di iOS si trovano soprattutto insulti, linguaggio volgare e riferimenti a sesso, droghe e violenza. Scorrendo le liste però compaiono anche espressioni politiche come “covid was a hoax”, cioè “il covid era una bufala”, oppure “illegal immigrant”, ovvero “immigrato irregolare”. E c’è perfino “Santa isn’t real”, la frase che in italiano suonerebbe come “Babbo Natale non esiste”.

Il filtro del completamento automatico non riguarda soltanto l’inglese. Secondo Kauffman esistono elenchi dedicati a diverse lingue, ciascuno con espressioni controverse legate al proprio contesto politico e culturale. Per l’italiano l’unico esempio citato di frase “vietata” è “Crimea è russa”.

Va precisato che le parole finite in questa sorta di lista grigia non sono affatto impossibili da scrivere. Chiunque può digitarle a mano, lettera dopo lettera. A cambiare è il comportamento della tastiera dell’iPhone, che di solito si guarda bene dal proporle tramite il testo predittivo e in parecchi casi, quando si usa la digitazione a scorrimento, rimpiazza il termine con qualcos’altro. Si tratta della modalità che permette di comporre un testo senza mai sollevare il dito dal display.

Il silenzio di Apple e il nodo della trasparenza

Interpellata sulla vicenda, Apple non ha spiegato perché siano state scelte determinate espressioni politiche e non ha voluto commentare le dimensioni dell’elenco. L’azienda di Cupertino si è limitata a ricordare che la tastiera è pensata per evitare suggerimenti potenzialmente offensivi o inappropriati e che ognuno resta libero di scrivere ciò che vuole, ignorando le correzioni automatiche.

Per rendere pubblica la scoperta Kauffman ha messo online Swipeblocked, un sito che raccoglie i termini individuati durante la sua ricerca suddivisi per lingua. Sulla piattaforma è possibile consultare gli elenchi ricostruiti, cercare singole parole e verificare quali frasi vengono tagliate fuori dal testo predittivo. Lo stesso ricercatore avverte però che le liste potrebbero non essere complete.

Il punto più delicato riguarda la trasparenza. Impedire che la tastiera dell’iPhone proponga insulti o parole offensive ha senz’altro una sua utilità, ma la presenza di contenuti politici solleva dubbi sui criteri adottati per decidere cosa escludere. Sulla questione è intervenuto anche David Greene della Electronic Frontier Foundation, secondo cui gli utenti dovrebbero essere informati dell’esistenza di questi filtri e avere la possibilità di personalizzarli.

Fonte: TecnoAndroid