Ehiweb VivaVox porta il numero fisso su smartphone e browser

Il numero fisso non è affatto scomparso dalla vita professionale. Per molti professionisti, aziende e attività commerciali resta un punto di riferimento solido, quel recapito che i clienti conoscono e a cui si affidano. È cambiato però il modo in cui viene usato, ed è proprio su questo terreno che si muove Ehiweb con il lancio delle nuove app VivaVox, pensate per portare la linea telefonica dell’ufficio su smartphone, computer e browser senza più vincoli di scrivania.

Basta guardare le abitudini di oggi per capire il senso dell’operazione. Lavorare da casa è diventata una routine per tanti, spostarsi tra sedi diverse fa parte della normalità e capita spesso di dover rispondere a un cliente mentre si è fuori ufficio. Situazioni sempre più comuni, che mal si conciliano con un telefono fisso ancorato a una postazione precisa. Ed è esattamente questo legame che Ehiweb vuole superare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il numero fisso si sgancia dalla scrivania

L’idea alla base di VivaVox è piuttosto semplice da spiegare, anche se dietro c’è un lavoro di integrazione importante. Il numero telefonico non vive più soltanto nell’apparecchio appoggiato sul tavolo dell’ufficio ma diventa accessibile da dispositivi diversi, dal telefono personale al computer fino al semplice browser. L’operatore parla di un’integrazione totale e convergente, cioè di un ecosistema in cui i vari strumenti dialogano tra loro invece di restare isolati.

Il risultato è un insieme di funzioni che va ben oltre la classica chiamata. Nelle app VivaVox trovano spazio la messaggistica, le videoconferenze, le rubriche condivise e una serie di strumenti tipici dei centralini aziendali. In pratica, quello che fino a poco tempo fa richiedeva un’infrastruttura dedicata in sede può ora seguire chi lavora ovunque si trovi, mantenendo sempre lo stesso recapito di riferimento.

Per una piccola attività o per uno studio professionale la differenza non è da poco. Il cliente continua a comporre il solito numero fisso, quello stampato sui biglietti da visita o indicato sul sito, mentre dall’altra parte la telefonata può arrivare su un dispositivo diverso a seconda di dove ci si trova in quel momento. Nessun cambio di numero da comunicare e nessun passaggio complicato per chi chiama.

Quattro applicazioni per quattro modi di lavorare

Invece di concentrare tutto in un unico software, Ehiweb ha scelto di dividere l’offerta in quattro applicazioni distinte, ognuna dedicata a una specifica modalità di utilizzo. Si chiamano VivaVox App, VivaVox Web, VivaVox Desk e VivaVox Meeting. Un’impostazione che punta a coprire contesti differenti, dal lavoro in mobilità a quello davanti al computer, passando per l’accesso da browser e per i momenti di confronto a distanza.

Prese insieme, queste soluzioni permettono di sfruttare i servizi VoIP dell’operatore anche quando ci si trova lontani dalla propria postazione abituale. Il VoIP, ovvero la telefonia che viaggia attraverso la connessione internet anziché sulla linea tradizionale, è da tempo il cuore dell’offerta Ehiweb, e le nuove app ne rappresentano l’estensione naturale verso smartphone e PC.

La suddivisione in quattro strumenti separati ha una logica abbastanza chiara. Chi passa la giornata in giro avrà esigenze diverse rispetto a chi lavora alla scrivania con il computer acceso dalla mattina alla sera, e chi deve organizzare riunioni con colleghi o clienti cerca funzioni ancora differenti. Con VivaVox ciascuno può usare l’applicazione più adatta al proprio modo di lavorare, senza rinunciare al numero aziendale e alle funzioni di centralino, alla messaggistica e alle rubriche condivise che fanno parte del pacchetto.

Fonte: TecnoAndroid