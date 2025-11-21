Take-Two punta sul PC, ma GTA 6 resta fedele al mondo console

Il mondo dei videogiochi si sta trasformando con una velocità sorprendente. Questa evoluzione emerge con chiarezza dalle parole di Strauss Zelnick. Parliamo dell’amministratore delegato di Take-Two Interactive, che ha analizzato il futuro del settore in una conversazione con la CNBC. Secondo il dirigente, il mercato delle console rimarrà stabile ancora a lungo. Il PC però sembra diventare la piattaforma dominante nei prossimi 10 anni.

Zelnick osserva che il gaming casalingo resta molto legato alle console, soprattutto per la qualità delle esperienze offerte sui grandi schermi. Allo stesso tempo però, un numero sempre più alto di utenti sceglie il PC per la sua flessibilità, per la vasta libreria e per una maggiore libertà tecnica. Il dirigente ha sottolineato anche il ruolo del mobile, che continua a espandersi con forza, attirando un’utenza sempre più ampia. L’industria si muove quindi in diverse direzioni, ma il computer sembra destinato a occupare una posizione centrale nel lungo periodo.

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GTA 6 seguirà una strada diversa e arriverà prima su console

Il mercato conferma queste tendenze. Le vendite di PlayStation e Switch procedono senza grandi oscillazioni, mentre la situazione di Xbox appare più complessa. Le spedizioni delle console Microsoft sono calate e la stessa azienda sta integrando sempre più i propri servizi con il mondo PC.

Nonostante questa visione futura, la strategia immediata di Take-Two resta legata alla tradizione. Grand Theft Auto 6 sarà infatti un titolo pensato principalmente per il pubblico console. Il gioco, rinviato al 19 novembre 2026 dopo mesi complessi per Rockstar Games, debutterà solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La versione PC non sarà disponibile al lancio e rischia di arrivare molto più tardi. La storia della serie suggerisce attese piuttosto lunghe. GTA 5 arrivò su computer più di un anno dopo il debutto su console. Quindi anche per questo nuovo capitolo è possibile immaginare una finestra compresa tra il 2027 e il 2028.

Mentre milioni di utenti attendono novità, il mercato continua a muoversi verso un’unione più netta tra PC e console. In questa fase di transizione, GTA 6 resta però fedele alle sue origini, mostrando come le console conservino ancora un ruolo centrale. La scelta di Take-Two indica anche una fiducia forte nel pubblico che sostiene i lanci tradizionali.