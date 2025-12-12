Tablet Samsung Galaxy Tab a soli 99 euro: offerta IMPERDIBILE su Amazon

Un nuovo sconto speciale abbraccia tutti gli utenti che vogliono effettivamente pensare di risparmiare un pochino sui propri acquisti, nei giorni correnti è disponibile una riduzione importante sul valore di listino di Samsung Galaxy Tab A9, modello di fascia bassa che viene appunto a costare solamente 99 euro su Amazon.

Nessuno effettivamente si sarebbe mai aspettato di poter spendere così poco sull’acquisto di un prodotto lanciato sul mercato nel corso del 2023, e capace comunque di garantire più che discrete prestazioni generali. Il processore è il MediaTek Helio G99, octa-core con una frequenza di clock che si estende fino a 2,2GHz, passando anche per la solita GPU Mali-G57 MC2, come anche 4GB di RAM e un buon quantitativo di memoria interna (che in questo caso è espandibile con microSD).

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Il display è relativamente di piccole dimensioni, poiché raggiunge 8,7 pollici di diagonale, è un TFT LCD con risoluzione 800 x 1340 pixel, sempre con densità di 179 ppi. La stabilizzazione digitale cerca di supportare un comparto fotografico davvero ridotto all’osso, che funge più da contorno che veramente per la sua utilità finale. La connettività, per la nostra versione almeno, si affida a WiFi 802.11 ac, passando anche per USB type-C 2.0, oppure bluetooth e GPS.

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Tablet Samsung Galaxy Tab in promozione su Amazon

Offerta shock con una spesa davvero ai minimi termini per tutti su Amazon per l’acquisto del tablet Samsung Galaxy Tab A9, difatti il consumatore si ritrova a dover sostenere un investimento finale corrispondente di soli 99 euro, contro 199 euro previsti in origine di listino. Lo potete ordinare subito collegandovi qui.

E’ quasi superfluo ricordare che parliamo di un prodotto completamente sbrandizzato, con garanzia legale della durata di 2 anni, e con la possibilità di riceverlo a domicilio in tempi davvero ridottissimi.