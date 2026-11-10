Jensen Huang, Trump: l’FBI indaga sul caso di spionaggio cinese

Il caso di presunto spionaggio cinese che coinvolge Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, ha preso una piega nuova da quando Donald Trump ha chiamato in causa l’FBI. Lunedì 9 novembre il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’agenzia federale sta indagando sulla vicenda, esplosa dopo i sospetti legati a una donna con cui il manager ha avuto una relazione extraconiugale. Trump ha raccontato di aver parlato direttamente con Huang, che gli avrebbe assicurato di non sapere nulla dei possibili legami della donna con l’intelligence di Pechino. Sulla portata delle indagini però il presidente non è sceso nei dettagli.

Per capire come si sia arrivati fin qui bisogna tornare a domenica 8 novembre. Quel giorno il numero uno di Nvidia ha pubblicato un messaggio sul sito dell’azienda ammettendo di essere stato infedele alla moglie. Nel testo chiedeva scusa alla famiglia e alla società e si impegnava a collaborare con chi indaga. Nelle stesse ore il consiglio di amministrazione ha annunciato un’indagine indipendente per chiarire se il proprio CEO fosse stato il bersaglio di un’operazione di intelligence straniera. Il colosso dei semiconduttori ha precisato di non avere motivo di ritenere che siano stati compromessi segreti aziendali o la sicurezza nazionale americana.

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Il nome di Alice Huang e il ruolo di Megaspeed

Dietro i sospetti compare Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed International, società di Singapore attiva nei data center che acquista chip proprio da Nvidia. Secondo quanto emerso, un memorandum preparato da funzionari statunitensi sulla base di informazioni di intelligence la collegherebbe al Ministero della Sicurezza di Stato cinese, che l’avrebbe reclutata per raccogliere informazioni sul manager. Il documento non è stato reso pubblico e le accuse non sono state dimostrate. Dal canto suo il governo di Singapore ha chiarito di non aver mai indagato su Alice Huang per i presunti rapporti con Pechino, confermando però che restano aperti gli accertamenti su Megaspeed.

Da una storia privata a una questione di sicurezza nazionale

La faccenda va ben oltre la vita personale di un dirigente. Nvidia occupa una posizione centrale nello sviluppo dell’intelligenza artificiale grazie ai suoi processori, una tecnologia a cui Washington cerca di limitare l’accesso con restrizioni sulle esportazioni verso la Cina. Huang si è mosso presso l’amministrazione americana per allentare questi vincoli e ottenere il via libera alla vendita di modelli come H200, un chip avanzato che comunque non rientra tra i più recenti del marchio. Stando alla documentazione depositata da Nvidia presso la SEC, il governo statunitense ha autorizzato vendite limitate di questo modello ad alcuni clienti cinesi, anche se Pechino a sua volta ne ha ristretto la commercializzazione.

La polemica ha provocato reazioni ufficiali su entrambe le sponde del Pacifico. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha respinto le accuse di spionaggio definendole infondate e parlando di tentativi di screditare la Cina. Negli Stati Uniti invece i presidenti di tre commissioni della Camera dei Rappresentanti avevano già chiesto qualche giorno prima un incontro informativo a porte chiuse con Huang, fissato per il 18 novembre. L’obiettivo è conoscere i contatti tra il manager e Alice Huang e le misure adottate dall’azienda contro lo spionaggio straniero. Si tratta di una richiesta parlamentare e non di un accertamento di colpevolezza.

Il contraccolpo in Borsa e la causa degli azionisti

Nel frattempo le azioni Nvidia hanno chiuso la seduta di lunedì 9 novembre in calo del 4,3%, bruciando circa 165 miliardi di euro di capitalizzazione. Le indagini proseguono e non è ancora chiaro se ci sia stato accesso a informazioni sensibili né quali conseguenze potrebbe avere la vicenda per il futuro del gruppo. Appena cinque minuti dopo la chiusura dei mercati è stata depositata una causa contro la società e il suo amministratore delegato, promossa da alcuni azionisti che puntano a trasformarla in una class action e che accusano entrambi di aver nascosto informazioni rilevanti.

Fonte: TecnoAndroid