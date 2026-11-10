Lebbra, ceppo mai visto in Europa in una tomba romana con trono

Un antico ceppo di lebbra mai documentato prima in Europa è emerso da una tomba romana del V secolo in Germania, e la sua origine andrebbe cercata molto più a sud, in Egitto. La scoperta arriva da Fallward, un insediamento di epoca romana abbandonato, dove gli archeologi hanno individuato una variante della malattia che circolava nel vecchio continente circa 1.600 anni fa. Fino a oggi nessun ricercatore era riuscito a trovarne traccia sul suolo europeo.

A rendere la vicenda ancora più singolare è il modo in cui il defunto è stato accompagnato nel suo ultimo viaggio. L’uomo, descritto come un viandante, è stato deposto in una barca insieme a un trono. Già questo basterebbe ad attirare l’attenzione di chiunque si occupi di sepolture antiche. Ora però quella stessa tomba restituisce anche un risultato scientifico di peso, perché il corpo portava i segni di una forma di lebbra che nessuno aveva mai incontrato prima da queste parti.

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Una lebbra arrivata da lontano

Il punto più interessante della scoperta riguarda la provenienza del ceppo. Secondo quanto emerso, questa variante della malattia sarebbe giunta in Europa dall’Egitto. Il condizionale resta d’obbligo e va tenuto presente, ma l’ipotesi apre uno scenario affascinante su quanto fossero lunghe le rotte percorse da persone e malattie già in epoca tardo romana. Una lebbra nata o diffusa sulle sponde del Nilo che finisce in un piccolo centro della Germania racconta molto della mobilità di quei secoli.

C’è poi un aspetto quasi paradossale. Il ceppo di lebbra in questione era presente nel vecchio continente circa 1.600 anni fa, eppure finora non era mai stato rinvenuto dagli studiosi. In altre parole questa forma della malattia circolava in Europa senza aver lasciato alcuna traccia nelle ricerche precedenti. Il ritrovamento di Fallward colma quindi un vuoto e aggiunge un tassello nuovo alla storia della lebbra nel continente. Anche la figura del defunto si lega bene a questo quadro. Chiamarlo viandante suggerisce l’immagine di qualcuno che si spostava, che percorreva strade e territori diversi. Ed è proprio il movimento delle persone il filo che collega una variante della malattia di origine egiziana a una sepoltura nel cuore dell’Europa.

Fallward e la sepoltura con la barca e il trono

Il luogo del ritrovamento ha un nome che a molti dirà poco. Fallward era un insediamento di epoca romana in Germania, poi abbandonato. È lì, in una tomba romana risalente al V secolo, che gli archeologi hanno portato alla luce i resti dell’uomo e gli oggetti che lo accompagnavano. La barca e il trono restano gli elementi più scenografici del corredo e contribuiscono ad alimentare il mistero attorno a questa figura.

Non capita spesso che un singolo ritrovamento riesca a mettere insieme archeologia e studio delle malattie antiche in modo così netto. Da una parte c’è una sepoltura fuori dal comune, con una barca e un trono a fare da cornice al riposo eterno di un viaggiatore. Dall’altra c’è un dato scientifico che riscrive in parte quello che si sapeva sulla diffusione della lebbra in Europa, grazie a una variante finora sconosciuta in questa parte del mondo. Il ceppo individuato nella tomba di Fallward, presente in Europa circa 1.600 anni fa e con ogni probabilità arrivato dall’Egitto, rappresenta il primo ritrovamento di questa forma della malattia mai documentato dai ricercatori nel vecchio continente.

Fonte: TecnoAndroid