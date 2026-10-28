SwitchBot AI Art Frame 2, cornice E Ink che dura fino a 3 anni

SwitchBot ha presentato oggi AI Art Frame 2, una nuova cornice digitale che punta tutto su un display E Ink a colori e su una promessa piuttosto ambiziosa sul fronte dell’autonomia, cioè fino a 3 anni con una sola carica. Il dispositivo nasce per mostrare in casa fotografie, illustrazioni e opere d’arte senza la retroilluminazione che accompagna normalmente gli schermi tradizionali, e porta con sé anche una serie di funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

L’idea di fondo è abbastanza semplice da raccontare. Invece del solito pannello luminoso appeso al muro, che finisce spesso per sembrare un televisore spento o un tablet fuori misura, la nuova cornice digitale di SwitchBot prende un’altra direzione. Lo schermo non emette luce propria e questo cambia parecchio l’effetto finale, che si avvicina di più a quello di una stampa che a quello di un monitor. Un dettaglio non da poco per chi vuole decorare una stanza senza avere l’impressione di aver appeso l’ennesimo dispositivo elettronico.

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Tre formati e una forbice di prezzo molto ampia

Uno degli aspetti più interessanti di AI Art Frame 2 riguarda la scelta delle dimensioni. SwitchBot propone il prodotto in tre formati distinti, a partire da 7,1 pollici, passando per 13,3 pollici fino ad arrivare a 31,5 pollici. Una gamma così ampia permette di spaziare da un oggetto piccolo da appoggiare su una mensola o su una scrivania a qualcosa che occupa una parete in modo decisamente più importante.

Anche il listino segue la stessa logica e copre una distanza notevole tra la versione d’ingresso e quella più grande. Il prezzo parte da 199,99 euro e sale fino a 1.599,99 euro a seconda del modello scelto. Il divario accompagna il salto di dimensioni tra la variante più compatta e quella da 31,5 pollici, che si colloca inevitabilmente in una fascia tutta sua.

L’intelligenza artificiale entra nella cornice

Credits: TecnoAndroid

Il nome lo lascia intuire già al primo sguardo. Su AI Art Frame 2 trovano spazio strumenti basati sull’intelligenza artificiale che servono a due scopi principali, ovvero modificare le immagini già caricate e generare nuove composizioni da mostrare sullo schermo. In pratica la cornice non si limita a fare da vetrina per i propri scatti o per i quadri preferiti, ma diventa anche un piccolo spazio creativo in cui dare vita a contenuti inediti.

È proprio questo mix a rendere il prodotto particolare. Da una parte c’è la tecnologia E Ink a colori, scelta per offrire una visione lontana dalla luce degli schermi classici. Dall’altra c’è la componente software, che aggiunge flessibilità e consente di cambiare spesso ciò che compare sulla parete senza dover andare ogni volta a caccia di nuove immagini da caricare.

Poi c’è la questione dell’autonomia, probabilmente il dato destinato a colpire di più. Secondo quanto annunciato, la nuova cornice di SwitchBot può arrivare a funzionare fino a 3 anni con una singola ricarica, un valore che la rende adatta a essere sistemata in molti punti della casa senza dover pensare di continuo a prese e cavi. AI Art Frame 2 è proposta nei formati da 7,1, 13,3 e 31,5 pollici, con prezzi compresi tra 199,99 e 1.599,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid