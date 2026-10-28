Copilot Money lancia Money Assistant, l’agente AI per le finanze

Copilot Money, l’app di finanza personale già premiata più volte, compie questa settimana un passo avanti importante con il lancio di Money Assistant, un agente finanziario basato sull’intelligenza artificiale integrato in ogni parte dell’applicazione. Il suo compito è piuttosto chiaro. Segnalare ciò che conta davvero, apportare modifiche al posto dell’utente e rispondere a qualunque domanda sul denaro, dalla spesa di tutti i giorni fino ai progetti di lungo periodo.

Per chi non la conoscesse, Copilot Money è un’app molto curata dal punto di vista del design che si collega e si sincronizza con migliaia di istituti finanziari, riunendo in un unico posto conti, spese, obiettivi di risparmio e investimenti. Funziona su iPhone, iPad, Mac e via web. Il nuovo assistente però debutta per ora soltanto su iPhone, mentre le altre piattaforme arriveranno a breve.

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Come lavora Money Assistant tra automazioni e conversazioni

Gran parte del lavoro di Money Assistant avviene dietro le quinte, così da sollevare l’utente dalle incombenze più noiose. Può agire in autonomia, per esempio spostando una transazione nella categoria corretta o abbinando un rimborso al pagamento originale, e alimenta un riepilogo quotidiano che elenca le categorie sistemate, i rimborsi associati e gli addebiti sospetti. A questo si aggiungono suggerimenti personalizzati per mantenere budget e categorie sempre precisi, anche quando le abitudini di spesa cambiano.

Poi c’è la parte più interattiva, cioè la chat. La conversazione può partire da qualsiasi schermata dell’app e l’assistente capisce già il contesto senza bisogno di troppe spiegazioni. Ci si può rivolgere a lui per le questioni quotidiane legate a entrate, abbonamenti ricorrenti, investimenti e abitudini di consumo. Qualche esempio concreto aiuta a capire: chiedere dove conviene tagliare le uscite, quanto si è speso quest’anno al supermercato rispetto ai ristoranti, se ci sono abbastanza soldi per coprire le spese del mese prossimo, quale carta di credito usare per prenotare un hotel oppure perché le azioni Apple sono salite nell’ultima settimana.

Lo strumento si presta bene anche ai ragionamenti più ampi, come gli obiettivi di risparmio a lungo termine, la crescita del patrimonio, la gestione di un cambio di reddito o le strategie d’investimento. Si può domandare se si è sulla buona strada per andare in pensione tra 10 anni, come estinguere più in fretta un prestito studentesco, come organizzarsi per comprare casa l’anno prossimo, come portare il proprio patrimonio netto a circa 185.000 euro in due anni o se ci si può permettere un trasferimento a New York già dal mese successivo.

Ogni risposta tiene conto di tutti gli aspetti della situazione finanziaria registrata nell’app. Le domande possono essere affinate, seguite da richieste di approfondimento e tradotte direttamente in azioni. Dalla chat stessa è possibile modificare categorie, budget, transazioni e pagamenti ricorrenti. Anche il tono dell’assistente si può personalizzare, e c’è perfino una modalità “roast” che offre giudizi spietatamente sinceri sulla gestione dei propri soldi.

Configurazione guidata e attenzione alla privacy

L’assistente semplifica anche i primi passi dentro Copilot Money. La fase di configurazione iniziale ora è guidata proprio da Money Assistant, che analizza i dati e propone osservazioni utili non appena vengono collegati i conti. Arriva persino a creare un budget di partenza e a scegliere le categorie più interessanti da monitorare fin da subito. Per molte persone impostare un sistema di budget fatto bene è la parte che spaventa di più, e qui quell’ostacolo viene di fatto eliminato.

Sul fronte della privacy non cambia nulla, ed è una buona notizia. L’app continua a non mostrare pubblicità, a non vendere dati e a non stringere accordi nascosti con terze parti. Le informazioni degli utenti non vengono impiegate per addestrare modelli di intelligenza artificiale esterni e restano completamente di loro proprietà, esattamente come in passato.

Quanto ai riconoscimenti, Copilot Money è stata selezionata tra le app consigliate dalla redazione di Apple ed è arrivata tra i finalisti degli Apple Design Awards. Su App Store vanta inoltre una valutazione di 4,8 basata su oltre 31.000 recensioni.

Fonte: TecnoAndroid