Impianti cerebrali trasformano il tentativo di parlare in voce

Gli impianti cerebrali capaci di trasformare i pensieri in parole non appartengono più soltanto alla fantascienza. Le nuove interfacce tra cervello e computer riescono infatti a convertire in parole il tentativo di parlare di una persona e possono pronunciarle con una voce simile a quella dell’utente. È un passaggio che cambia il modo di immaginare la comunicazione per chi ha perso la capacità di esprimersi a voce, perché non si tratta solo di far comparire un testo su uno schermo ma di restituire un suono che somiglia a chi lo produce.

Il punto di partenza è proprio quel tentativo. Quando qualcuno prova a parlare, il cervello si attiva anche se le parole non escono dalla bocca. Questi dispositivi lavorano su quel segnale e lo traducono in linguaggio comprensibile. Un dettaglio tutt’altro che marginale, perché sposta l’attenzione da ciò che la persona riesce fisicamente a fare a ciò che vorrebbe dire.

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Impianti cerebrali: dal tentativo di parlare alle parole

Il meccanismo, spiegato senza troppi tecnicismi, funziona così. L’impianto cerebrale raccoglie l’attività legata al tentativo di parlare e la passa a un sistema informatico che la interpreta e la converte in parole. In altre parole il computer fa da ponte tra l’intenzione e il risultato finale, colmando lo spazio che la voce naturale non riesce più a coprire.

Va chiarito un aspetto che spesso genera confusione. Quando si parla di dispositivi che leggono il pensiero si rischia di immaginare macchine in grado di intercettare qualsiasi idea passi per la testa. Le interfacce di cui si parla qui si concentrano invece sul linguaggio che la persona prova attivamente a produrre. È l’intenzione di comunicare a fare da innesco, non un flusso indistinto di riflessioni private.

Questa differenza conta parecchio anche sul piano umano. Chi utilizza una interfaccia neurale di questo tipo resta al centro del processo e decide cosa dire, esattamente come accadrebbe in una conversazione qualsiasi. La tecnologia si limita a eseguire, trasformando lo sforzo di articolare le parole in qualcosa che gli altri possono ascoltare.

Una voce che somiglia a quella di prima

L’elemento forse più sorprendente riguarda il timbro. Le nuove interfacce non si fermano alla trascrizione ma possono pronunciare le parole con una voce sintetica che ricorda quella originale dell’utente. Per chi ha perso la parola è una differenza enorme rispetto a una voce artificiale anonima, identica per tutti e priva di qualsiasi legame con la propria storia.

La voce, del resto, è una parte profonda dell’identità di ciascuno. Il modo in cui una persona suona quando parla è il modo in cui familiari e amici la riconoscono, spesso ancora prima di vederla. Poter tornare a comunicare con un suono simile al proprio significa recuperare un pezzo di sé, non soltanto uno strumento pratico per farsi capire.

C’è poi un aspetto quotidiano da non sottovalutare. Parlare con qualcuno attraverso un testo scritto su uno schermo crea inevitabilmente una certa distanza, mentre ascoltare parole pronunciate rende lo scambio molto più vicino a una conversazione normale. Gli impianti cerebrali che convertono il pensiero in parola puntano proprio su questo, cioè su una comunicazione che assomigli il più possibile a quella di un tempo.

Sono proprio queste due capacità messe insieme a segnare il salto in avanti. Da una parte il sistema interpreta il tentativo di parlare e lo trasforma in parole, dall’altra le restituisce con una voce che richiama quella dell’utente. Le nuove interfacce tra cervello e computer uniscono così la traduzione del linguaggio e la sua pronuncia con un timbro personale.

Fonte: TecnoAndroid