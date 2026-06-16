Swapped – Al tuo posto, il film d’animazione che ha conquistato Netflix in silenzio

Più di 114 milioni di visualizzazioni in poco più di un mese e mezzo, e quasi nessuno ne parla. Eppure Swapped – Al tuo posto è probabilmente il grande film d’animazione del 2026 per Netflix, una di quelle storie che scivolano nel catalogo quasi in punta di piedi ma che poi non se ne vanno più dalla classifica. Arrivato sulla piattaforma il 1 maggio 2026, il film è ancora lontano dai numeri di un fenomeno come Le guerriere K-Pop, che aveva dominato il 2025, ma si è già ritagliato uno spazio tra le pellicole più viste dell’anno.

La cosa curiosa è proprio questa. Sembra passare quasi inosservato, se ne discute poco, eppure dal giorno dell’uscita non ha mai mollato la presa sulla Top 10 dei film più visti. Sei settimane consecutive, per la precisione, in cui ha messo insieme oltre 114,7 milioni di riproduzioni stando ai dati diffusi dalla stessa piattaforma. Un risultato che parla da solo, anche senza il rumore mediatico che di solito accompagna i grandi titoli.

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La trama di Swapped – Al tuo posto, tra scambi di corpo e creature adorabili

Diretto da Nathan Greno e con un cast di voci che comprende Michael B. Jordan, Juno Temple e Tracy Morgan, il film dura un’ora e quarantadue minuti e racconta la storia di Ollie, una piccola creatura del bosco che vive nel terrore costante. Si trova in fondo alla catena alimentare, e questo gli rende la vita parecchio complicata.

Quando Ivy, una creatura simile a un uccello, lo sceglie come preda, sembra arrivata la fine per il povero Ollie. Solo che lui non si arrende e lotta con coraggio. Durante lo scontro le due creature finiscono per sbattere contro una pianta magica, e i suoi poteri fanno sì che i due si ritrovino con i corpi scambiati. Da quel momento Ollie, nel corpo dell’uccello, capisce cosa significa essere il più forte, mentre Ivy sperimenta dall’altra parte la paura di chi è preda.

Entrambi, però, vogliono tornare nei propri corpi originali, e per riuscirci non hanno altra scelta che collaborare. Durante il viaggio pericoloso verso la fonte della magia, i due vecchi avversari diventano amici e scoprono che in gioco non c’è solo il loro futuro, ma quello dell’intera vallata. Una di quelle dinamiche da nemici che imparano a fidarsi l’uno dell’altro, raccontata con leggerezza ma con un fondo che funziona.

Quanto manca per entrare nella storia di Netflix

Con i suoi 114 milioni di riproduzioni, Swapped – Al tuo posto resta ancora a 24,6 milioni di visualizzazioni dall’ingresso nella Top 10 dei film più visti di sempre sulla piattaforma. Una distanza che, vista la velocità con cui continua a macinare numeri ogni settimana, potrebbe colmarsi prima del previsto.