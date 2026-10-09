Surface Laptop Ultra con RTX Spark: prezzi, la top è già esaurita

Microsoft ha presentato a San Francisco i nuovi Surface Laptop Ultra e Surface RTX Spark Dev Box, due computer costruiti attorno ai chip NVIDIA RTX Spark e pensati per far girare modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni direttamente in locale, senza appoggiarsi al cloud. Durante lo stesso evento l’azienda di Redmond ha mostrato anche alcune novità per Windows 11, legate in particolare all’uso degli agenti AI. Dopo mesi di attesa sono finalmente arrivati specifiche e prezzi.

La collaborazione tra Microsoft e NVIDIA era stata ufficializzata lo scorso giugno, ma fino a oggi sui nuovi dispositivi si sapeva davvero poco. Mancavano dettagli concreti, mancavano soprattutto i listini. Ora il quadro è molto più chiaro e permette di capire a chi si rivolgono queste macchine e quanto costerà portarsele a casa.

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Quanto costa il nuovo Surface Laptop Ultra

Il nuovo Surface Laptop Ultra arriva in due versioni ed entrambe montano il chip NVIDIA RTX Spark. Il modello d’ingresso parte da EUR 2.326, cioè circa 2.250 euro al cambio attuale. La variante più potente sale invece a EUR 3.310, intorno ai 3.200 euro. Chi decide di aumentare memoria e spazio di archiviazione può spingersi fino a EUR 5.279, una cifra che si aggira attorno ai 5.100 euro.

Si tratta di prezzi importanti, che collocano il portatile in una fascia decisamente alta del mercato. Eppure la domanda non sembra mancare. Microsoft ha infatti comunicato che proprio la configurazione più costosa è già esaurita, un segnale abbastanza eloquente dell’interesse che circonda questo prodotto. Accanto al notebook trova posto il Surface RTX Spark Dev Box, l’altro computer svelato durante l’evento e anch’esso basato sulla piattaforma NVIDIA, pensato per chi lavora quotidianamente con l’intelligenza artificiale.

Hardware, raffreddamento e a chi si rivolge

Sotto la scocca la piattaforma NVIDIA RTX Spark combina CPU, GPU e memoria unificata. È proprio questa architettura a rendere possibile l’esecuzione locale di modelli AI particolarmente pesanti, che normalmente richiederebbero server remoti. Lavorare in locale significa avere tutto a portata di mano sul proprio dispositivo, senza dipendere da una connessione o da servizi esterni.

Un capitolo a parte merita il raffreddamento, al quale i progettisti hanno dedicato parecchia attenzione. Far girare modelli di grandi dimensioni consuma molte risorse, e la situazione si complica quando le elaborazioni si protraggono a lungo. Un sistema di dissipazione all’altezza diventa quindi indispensabile per mantenere prestazioni costanti nel tempo ed evitare che la macchina rallenti sotto sforzo.

Il pubblico di riferimento principale è quello degli sviluppatori, che possono sfruttare la potenza del nuovo Surface per creare e testare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Microsoft però non chiude le porte ad altri utilizzi. Il portatile si presta bene anche a lavori che richiedono grande capacità di calcolo, come il montaggio video e la produzione di contenuti, attività in cui la combinazione di processore e scheda grafica fa davvero la differenza.

C’è infine spazio anche per il divertimento. La GPU NVIDIA integrata consente di usare il Surface Laptop Ultra pure per giocare, trasformando uno strumento nato per il lavoro professionale in una macchina versatile anche nel tempo libero. Sul fronte software, le novità annunciate per Windows 11 ruotano attorno agli agenti AI, che rappresentano uno dei punti centrali della strategia presentata da Microsoft a San Francisco insieme ai nuovi computer.

Fonte: TecnoAndroid