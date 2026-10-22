Supernatural torna sui visori Meta con i prezzi del 2020

Supernatural, l’app di fitness in realtà virtuale tra le più amate degli ultimi anni, è di nuovo disponibile sui visori Meta. Il ritorno avviene in accesso anticipato e con una novità sostanziale: il progetto ora cammina sulle proprie gambe come realtà indipendente. Per gli appassionati si tratta di una notizia attesa, visto che nei mesi scorsi Meta aveva sospeso la pubblicazione di nuovi contenuti per la piattaforma di allenamento, lasciando parecchi utenti senza aggiornamenti e con più di un dubbio sul futuro del servizio.

Sul fronte dei costi la scelta è stata quella di tornare alle origini. L’abbonamento alla nuova versione di Supernatural costa circa 18 euro al mese oppure circa 180 euro all’anno, esattamente la stessa cifra richiesta quando il software ha debuttato nel 2020. Il team assicura nuovi allenamenti ogni settimana e promette che molti dei titoli più apprezzati del vecchio catalogo faranno ritorno nelle settimane e nei mesi a venire. La prima ondata di sessioni inedite è prevista per la fine del mese.

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A commentare la rinascita è stato il CEO James Senior, che ha voluto ringraziare chi non ha mai smesso di credere nel progetto. “Non capita tutti i giorni di poter fare un ritorno, ma grazie alla community di Supernatural è proprio quello che stiamo facendo”, ha dichiarato. Parole che spiegano bene quanto il sostegno degli utenti abbia pesato nella decisione di riportare in vita la piattaforma.

Cosa offre Supernatural in accesso anticipato

Nonostante l’etichetta di versione preliminare, il pacchetto di partenza è già piuttosto ricco. Supernatural mette a disposizione migliaia di allenamenti, tra cui diversi classici rimasterizzati per l’occasione. La libreria musicale conta centinaia di brani tra cui scegliere, così da poter variare il ritmo delle sessioni senza annoiarsi. A completare il quadro arriva anche un ambiente virtuale del tutto nuovo, ispirato a un lago glaciale, che fa da scenografia agli esercizi.

C’è poi un aspetto pensato per le famiglie. Fino a quattro persone dello stesso nucleo domestico possono condividere un unico visore, una possibilità che apre la strada a un po’ di sana competizione tra le mura di casa. Chi aveva già un profilo non deve ripartire da zero: gli iscritti di ritorno hanno infatti la facoltà di trasferire i punti accumulati, i badge ottenuti e le serie di allenamenti consecutivi, conservando così i progressi raggiunti con fatica nel corso del tempo.

Le funzioni in arrivo nelle prossime settimane

Il lavoro sulla nuova Supernatural è tutt’altro che finito. L’azienda sta ricostruendo la piattaforma per gli allenamenti in tempo reale, quella che consente di fare esercizio insieme agli amici online. Per questa funzione servirà però un po’ di pazienza, dato che al momento si trova ancora in fase di test e non sarà disponibile a breve. Parallelamente è in sviluppo un’app companion per smartphone con cui monitorare l’andamento della propria forma fisica anche lontano dal visore.

Non è tutto, perché nelle prossime settimane il catalogo di ambienti virtuali si allargherà ulteriormente con nuove ambientazioni. Il ritorno di Supernatural riporta così sui visori Meta una delle esperienze che, insieme a Beat Saber, all’inizio degli anni 2020 era considerata praticamente una delle applicazioni simbolo della realtà virtuale, capaci da sole di convincere molte persone ad acquistare un visore. Entrambi i titoli continuano ancora oggi a godere di ottima salute.

Fonte: TecnoAndroid