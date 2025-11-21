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Subaru CROSSTREK 4WILD, la versione urbana e dinamica della gamma

Subaru presenta la Crosstrek 4WILD: compatta, sicura e perfetta per affrontare strade difficili senza rinunciare a stile e praticità.

scritto da Rosalba Varegliano 0 commenti 1 Minuti lettura
Subaru CrossTrek WILD

Subaru amplia la famiglia CROSSTREK con l’arrivo della nuova 4WILD, una proposta pensata per chi vive in città ma non vuole rinunciare alla libertà dei percorsi outdoor. È un’auto che non si limita a piccoli dettagli estetici: 4WILD porta con sé un’identità precisa, che fonde versatilità quotidiana, stile marcato e vere capacità off-road, da sempre parte integrante del DNA Subaru.

L’idea alla base di questo progetto è raggiungere un pubblico giovane, dinamico e attratto da un design che faccia subito capire la vocazione avventurosa dell’auto. Pur restando compatta e facile da guidare nel traffico, CROSSTREK 4WILD conserva tutte le qualità che hanno reso la gamma un riferimento nella categoria: sicurezza elevata, abitacolo pratico, connettività moderna e una trazione integrale capace di affrontare terreni difficili. A bordo, il grande display verticale da 11,6’’ e la connettività wireless completano un ambiente intuitivo e ben organizzato.

Un nome che racconta la sua anima

La denominazione 4WILD segue una linea coerente con quella di altre varianti del passato, come 4DVENTURE e 4DVANCED. Il numero “4” richiama direttamente la trazione integrale Subaru, mentre la grafica con la montagna stilizzata diventa un simbolo chiaro della sua vocazione outdoor. A dare personalità immediata ci pensa anche una delle colorazioni: l’arancione, colore che richiama energia e movimento.

A differenza di altre serie speciali, 4WILD non è un modello a sé ma un mix di personalizzazione estetica e funzionale, applicabile ai tre allestimenti già presenti: STYLE, STYLE XTRA e PREMIUM. In questo modo, ogni cliente può trasformare la propria CROSSTREK in una 4WILD, indipendentemente dalla configurazione di partenza.

Cosa cambia nella 4WILD

Esterni:
• Protezioni anti-riflesso e anti-graffio dedicate
• Badge laterali 4WILD
• Cerchi neri Matt Black (17” o 18” a seconda dell’allestimento)
• Coprimozzo esclusivo
• Paraspruzzi anteriori e posteriori
• Protezioni supplementari per paraurti e montante C

Interni:
• Dettagli arancioni sul volante
• Badge dedicati
• Tappetini anteriori e posteriori waterproof
• Battitacco 4WILD e vasca baule impermeabile

Meccanica e capacità off-road

Come da tradizione, la CROSSTREK 4WILD mantiene la trazione integrale Symmetrical AWD, abbinata al motore boxer 2.0 litri con supporto elettrico e cambio Lineartronic. L’altezza da terra di 22 cm e gli angoli off-road generosi la rendono pronta per sentieri, strade bianche o fondi difficili. La dotazione include anche l’X-MODE a doppia funzione e tutte le tecnologie EyeSight di ultima generazione.

Gamma e prezzi

Il prezzo di partenza è di 31.400 euro per la versione STYLE 4WILD. Ricordiamo anche che il modello arriverà a breve in tutte le concessionarie Subaru italiane.

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