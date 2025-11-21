Subaru CROSSTREK 4WILD, la versione urbana e dinamica della gamma

Subaru amplia la famiglia CROSSTREK con l’arrivo della nuova 4WILD, una proposta pensata per chi vive in città ma non vuole rinunciare alla libertà dei percorsi outdoor. È un’auto che non si limita a piccoli dettagli estetici: 4WILD porta con sé un’identità precisa, che fonde versatilità quotidiana, stile marcato e vere capacità off-road, da sempre parte integrante del DNA Subaru.

L’idea alla base di questo progetto è raggiungere un pubblico giovane, dinamico e attratto da un design che faccia subito capire la vocazione avventurosa dell’auto. Pur restando compatta e facile da guidare nel traffico, CROSSTREK 4WILD conserva tutte le qualità che hanno reso la gamma un riferimento nella categoria: sicurezza elevata, abitacolo pratico, connettività moderna e una trazione integrale capace di affrontare terreni difficili. A bordo, il grande display verticale da 11,6’’ e la connettività wireless completano un ambiente intuitivo e ben organizzato.

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Un nome che racconta la sua anima

La denominazione 4WILD segue una linea coerente con quella di altre varianti del passato, come 4DVENTURE e 4DVANCED. Il numero “4” richiama direttamente la trazione integrale Subaru, mentre la grafica con la montagna stilizzata diventa un simbolo chiaro della sua vocazione outdoor. A dare personalità immediata ci pensa anche una delle colorazioni: l’arancione, colore che richiama energia e movimento.

A differenza di altre serie speciali, 4WILD non è un modello a sé ma un mix di personalizzazione estetica e funzionale, applicabile ai tre allestimenti già presenti: STYLE, STYLE XTRA e PREMIUM. In questo modo, ogni cliente può trasformare la propria CROSSTREK in una 4WILD, indipendentemente dalla configurazione di partenza.

Cosa cambia nella 4WILD

Esterni:

• Protezioni anti-riflesso e anti-graffio dedicate

• Badge laterali 4WILD

• Cerchi neri Matt Black (17” o 18” a seconda dell’allestimento)

• Coprimozzo esclusivo

• Paraspruzzi anteriori e posteriori

• Protezioni supplementari per paraurti e montante C

Interni:

• Dettagli arancioni sul volante

• Badge dedicati

• Tappetini anteriori e posteriori waterproof

• Battitacco 4WILD e vasca baule impermeabile

Meccanica e capacità off-road

Come da tradizione, la CROSSTREK 4WILD mantiene la trazione integrale Symmetrical AWD, abbinata al motore boxer 2.0 litri con supporto elettrico e cambio Lineartronic. L’altezza da terra di 22 cm e gli angoli off-road generosi la rendono pronta per sentieri, strade bianche o fondi difficili. La dotazione include anche l’X-MODE a doppia funzione e tutte le tecnologie EyeSight di ultima generazione.

Gamma e prezzi

Il prezzo di partenza è di 31.400 euro per la versione STYLE 4WILD. Ricordiamo anche che il modello arriverà a breve in tutte le concessionarie Subaru italiane.