SOLTERRA MY26, il SUV elettrico che vale 5 stelle Euro NCAP

Il punteggio dettagliato ottenuto da Solterra MY26 è molto solido in ogni area analizzata:

Sicurezza occupanti adulti: 88%, con ottime prestazioni negli impatti posteriori e laterali. L’abitacolo resta stabile anche in caso di crash violenti, e il design della piattaforma contribuisce a una protezione efficace di zone critiche come le ginocchia e i fianchi.

Sicurezza dei bambini: 85%, grazie a un’installazione semplice e stabile dei seggiolini e a un crash test frontale e laterale ben gestito. Subaru integra anche il “Rear Seat Reminder”, che avvisa il conducente di controllare i sedili posteriori prima di uscire, per evitare dimenticanze.

Sicurezza per utenti vulnerabili della strada: 80%, un punteggio elevato che dimostra come Solterra sia attrezzata per proteggere pedoni, ciclisti e motociclisti grazie a un sistema di frenata automatica (AEB) evoluto e a sensori che coprono vari scenari.