Subaru festeggia un riconoscimento importante: Solterra MY26, il suo SUV elettrico a batteria (BEV), ha ottenuto 5 stelle nei test Euro NCAP. Questo risultato conferma l’impegno del marchio nelle tecnologie di sicurezza, soprattutto nel contesto delle vetture elettriche. Il modello verrà probabilmente distribuito in Italia nella primavera del 2026, ma intanto arriva la conferma su quanto Solterra sia una delle auto più sicure della sua categoria.
SOLTERRA MY26, il SUV elettrico che vale 5 stelle Euro NCAP
