mercoledì, Novembre 19, 2025
SOLTERRA MY26, il SUV elettrico che vale 5 stelle Euro NCAP

Solterra MY26, il SUV elettrico di Subaru, ottiene 5 stelle Euro NCAP, risultato che garantisce eccellenti standard di sicurezza.

scritto da Rosalba Varegliano 2 Minuti lettura
Solterra MY26

Subaru festeggia un riconoscimento importante: Solterra MY26, il suo SUV elettrico a batteria (BEV), ha ottenuto 5 stelle nei test Euro NCAP. Questo risultato conferma l’impegno del marchio nelle tecnologie di sicurezza, soprattutto nel contesto delle vetture elettriche. Il modello verrà probabilmente distribuito in Italia nella primavera del 2026, ma intanto arriva la conferma su quanto Solterra sia una delle auto più sicure della sua categoria.

Cosa significa il punteggio di sicurezza Euro NCAP

Il punteggio dettagliato ottenuto da Solterra MY26 è molto solido in ogni area analizzata:

  • Sicurezza occupanti adulti: 88%, con ottime prestazioni negli impatti posteriori e laterali. L’abitacolo resta stabile anche in caso di crash violenti, e il design della piattaforma contribuisce a una protezione efficace di zone critiche come le ginocchia e i fianchi.

  • Sicurezza dei bambini: 85%, grazie a un’installazione semplice e stabile dei seggiolini e a un crash test frontale e laterale ben gestito. Subaru integra anche il “Rear Seat Reminder”, che avvisa il conducente di controllare i sedili posteriori prima di uscire, per evitare dimenticanze.

  • Sicurezza per utenti vulnerabili della strada: 80%, un punteggio elevato che dimostra come Solterra sia attrezzata per proteggere pedoni, ciclisti e motociclisti grazie a un sistema di frenata automatica (AEB) evoluto e a sensori che coprono vari scenari.

  • Assistenti alla guida (Safety Assist): 79%, con tecnologie quali monitoraggio dell’occupante, rilevamento della stanchezza, assistenza al mantenimento di corsia e frenata preventiva.

Perché è un risultato rilevante

Questo riconoscimento non è solo una medaglia da esporre: per una BEV moderna come la Solterra MY26, significa che Subaru ha saputo integrare una piattaforma elettrica con sistemi di sicurezza avanzati. La struttura della vettura è progettata per assorbire l’energia d’urto, preservare l’abitacolo e garantire protezione anche in caso di incidenti severi.

Inoltre, ottenendo 5 stelle secondo protocolli Euro NCAP moderni, la Solterra MY26 si posiziona tra le EV più sicure in circolazione. Questo fattore può essere molto convincente per chi valuta un modello elettrico e considera la sicurezza una priorità, non solo l’autonomia o la potenza.

Solterra MY26 strizza l’occhio al futuro

Guardando avanti, il risultato per la MY26 potrebbe aumentare ancora l’appetibilità di Solterra: la tecnologia Subaru Safety Sense, combinata con una piattaforma dedicata EV, è un mix che rassicura su più fronti. Per i potenziali acquirenti, il voto Euro NCAP è un segnale forte che la scelta di una BEV non significa compromessi sulla protezione.

