Su Google Keep sparisce la possibilità di creare promemoria

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Da tempo Google Keep sta cambiando in modo silenzioso. Dopo lo spostamento dei promemoria sotto l’ombrello di Google Tasks, ora emergono segnali che fanno pensare a un passo ulteriore. Sembra che Keep potrebbe perdere del tutto la possibilità di creare promemoria. A far nascere il sospetto è l’analisi della versione 5.26.021.01.90 di Google Keep per Android. Qui è stata individuata una nuova interfaccia ancora nascosta al pubblico. In tale UI aggiornata sparisce l’icona a forma di campanella che per anni ha rappresentato il centro della funzione promemoria. Al suo posto, nella barra superiore delle note restano solo le opzioni per fissare o archiviare. Tale scenario diventa ancora più plausibile osservando la barra laterale. Qui, infatti, la sezione “Promemoria” risulta completamente assente. È importante sottolineare che, al momento, si parla di test interni, esperimenti che Google sta valutando prima di prendere una decisione definitiva.
Google Keep: ecco cosa cambia senza promemoria
Già oggi i promemoria creati in Keep vengono gestiti tramite Google Tasks, che si occupa sia dell’organizzazione sia delle notifiche. Keep, in tale scenario, diventa sempre più un punto di partenza e sempre meno un centro operativo. Un processo iniziato tempo fa, quando Google ha eliminato i promemoria basati sulla posizione, e che ora potrebbe arrivare a compimento con la rimozione totale dei reminder dall’app. Una separazione netta che rafforza l’idea di una divisione dei ruoli sempre più marcata.
Tra le piccole novità emerge anche una nuova icona a forma di “X” accanto al titolo delle note. Opzione pensata per cancellarlo rapidamente durante la modifica. Resta però un punto fermo: nulla di tutto ciò è ancora ufficiale. Google non ha rilasciato comunicazioni, né indicazioni su tempi o modalità. Se tali segnali dovessero trasformarsi in realtà, Keep sarebbe destinata a diventare un’app per appunti pura, lasciando a Tasks il compito, forse definitivo, di gestire tutto ciò che riguarda i promemoria.