Su Google Keep sparisce la possibilità di creare promemoria

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Google Keep: ecco cosa cambia senza promemoria

Da tempo Google Keep sta cambiando in modo silenzioso. Dopo lo spostamento dei promemoria sotto l’ombrello di Google Tasks, ora emergono segnali che fanno pensare a un passo ulteriore. Sembra che Keep potrebbe perdere del tutto la possibilità di creare promemoria. A far nascere il sospetto è l’analisi della versione 5.26.021.01.90 di Google Keep per Android. Qui è stata individuata una nuova interfaccia ancora nascosta al pubblico. In tale UI aggiornata sparisce l’icona a forma di campanella che per anni ha rappresentato il centro della funzione promemoria. Al suo posto, nella barra superiore delle note restano solo le opzioni per fissare o archiviare. Tale scenario diventa ancora più plausibile osservando la barra laterale. Qui, infatti, la sezione “Promemoria” risulta completamente assente. È importante sottolineare che, al momento, si parla di test interni, esperimenti che Google sta valutando prima di prendere una decisione definitiva.

Google Keep: ecco cosa cambia senza promemoria

Già oggi i promemoria creati in Keep vengono gestiti tramite Google Tasks, che si occupa sia dell’organizzazione sia delle notifiche. Keep, in tale scenario, diventa sempre più un punto di partenza e sempre meno un centro operativo. Un processo iniziato tempo fa, quando Google ha eliminato i promemoria basati sulla posizione, e che ora potrebbe arrivare a compimento con la rimozione totale dei reminder dall’app. Una separazione netta che rafforza l’idea di una divisione dei ruoli sempre più marcata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tra le piccole novità emerge anche una nuova icona a forma di “X” accanto al titolo delle note. Opzione pensata per cancellarlo rapidamente durante la modifica. Resta però un punto fermo: nulla di tutto ciò è ancora ufficiale. Google non ha rilasciato comunicazioni, né indicazioni su tempi o modalità. Se tali segnali dovessero trasformarsi in realtà, Keep sarebbe destinata a diventare un’app per appunti pura, lasciando a Tasks il compito, forse definitivo, di gestire tutto ciò che riguarda i promemoria.