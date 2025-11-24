Stranger Things 5 al traguardo: tra pochi giorni su Netflix, ecco il trailer finale

Manca ormai veramente poco e infatti ecco che, Netflix lancia il trailer conclusivo di Stranger Things 5. Sono passati quasi 10 anni dalla prima volta e ora è tempo di concludere con la quinta ed l’ultima stagione: si parte questo giovedì, il 27 novembre con il primo volume. Saranno quattro gli episodi che il pubblico potrà guardare, per poi attendere il secondo ed ultimo volume dal 26 dicembre. Attenzione però, in quanto ci sarà l’episodio finale l’1 gennaio 2026. Tutti i capitoli saranno accessibili dalle 2 del mattino, ora italiana.

La trama di Stranger Things 5 tra Hawkins e Vecna

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La nuova stagione è ambientata nell’autunno del 1987, in una Hawkins segnata in modo profondo dall’apertura dei portali verso il Sottosopra. La città vive sotto una rigida quarantena militare, mentre il governo ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a tornare nell’ombra.

Il gruppo dei protagonisti è riunito intorno a un obiettivo preciso: trovare e fermare Vecna, scomparso nel nulla dopo gli eventi precedenti. Non si conoscono la sua posizione né i suoi piani futuri, e proprio questa incertezza alimenta il clima di tensione che attraversa il trailer.

Produzione complessa e salto temporale

La quinta stagione arriva a distanza di diversi anni dalla quarta, uscita nel 2022. Il lungo intervallo ha richiesto anche l’uso della computer grafica per ringiovanire digitalmente gli attori, ormai cresciuti rispetto ai personaggi adolescenti interpretati.

La produzione è stata particolarmente complessa, non solo per motivi tecnici, ma anche per le ambizioni qualitative della serie, che punta a chiudere il cerchio con un livello visivo e narrativo ancora più alto. Il trailer finale suggerisce un tono più cupo, con sequenze cariche di tensione e un ritmo serrato che prepara il terreno per lo scontro definitivo.

Con questa stagione, Stranger Things si avvicina alla sua conclusione, ma lo fa con un ultimo capitolo pensato per lasciare il segno nella storia delle serie TV streaming.