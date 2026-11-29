Su Google Maps potrebbe presto comparire una linea viola al posto del classico tracciato blu, primo segnale di una nuova modalità ad alta visibilità che Google sta sviluppando in silenzio. Per ora la funzione vive soltanto nel codice dell’app, ma è già stata individuata da chi ha scavato tra le sue righe. L’azienda, dal canto suo, non ha rilasciato alcun commento ufficiale.

Il nome della novità, Alta visibilità, lascia intuire parecchio. L’obiettivo è rendere più leggibili quegli elementi della mappa che spesso tendono a confondersi tra loro, cosa che capita soprattutto con uno schermo piccolo, con la luce del sole che batte forte sul display o quando la vista non è più quella di un tempo. Non si parla di una nuova interfaccia né di cambiamenti profondi nel funzionamento del servizio. A cambiare è semplicemente la tavolozza dei colori.

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Come cambierà la mappa con i nuovi colori

Dalle schermate emerse finora si capisce che nel menu sarà possibile scegliere tra lo stile standard e quello ad alta visibilità. Una volta attivata la seconda opzione, la mappa si trasforma in modo diverso a seconda del tema in uso. Con il tema chiaro il verde delle aree con vegetazione diventa più scuro, mentre le zone che normalmente appaiono beige o bianco sporco si spostano verso il grigio. Gli indicatori della posizione e del percorso, invece, abbandonano il blu e passano al viola.

Con il tema scuro il discorso è simile ma con qualche differenza. Il tipico sfondo bluastro si incupisce fino a sfiorare il nero, e le linee di navigazione, che oggi si presentano con un rosso acceso, diventano anch’esse viola. Il filo conduttore, quindi, è proprio questa tinta, che si prende il ruolo da protagonista in entrambe le versioni.

Si tratta di una scelta piuttosto curiosa per un’azienda che ha costruito buona parte della propria identità visiva attorno al blu. Evidentemente però, quando c’è da distinguere al volo una strada da un parco, un pizzico di audacia cromatica può fare la differenza e la linea viola sembra pensata esattamente per questo.

Al momento la modalità non è disponibile per nessuno all’interno dell’app. Stando a quanto emerso, però, è già presente nel codice di Google Maps ed è stato possibile forzarne l’attivazione, anche se in teoria non dovrebbe ancora comparire agli utenti. Di solito, quando un’opzione si lascia attivare di nascosto, vuol dire che lo sviluppo è a buon punto. Non è comunque una garanzia, e va sottolineato che Google non ha fornito alcuna data per il debutto.

Quando arriverà, il modo di usare Google Maps resterà identico. Sarà un ritocco puramente estetico, pensato per semplificare la vita a chi ha bisogno di una mappa più leggibile, e a giudicare dal menu individuato sarà del tutto facoltativo. Chi si trova bene con il vecchio blu potrà continuare a usarlo senza alcun problema.

Fonte: TecnoAndroid