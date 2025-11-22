Il fermento attorno alla nuova Steam Machine di Valve continua a crescere, ma l’ultimo indizio lasciato dall’azienda non sembra portare buone notizie per chi sperava in un dispositivo economico. Se inizialmente molti appassionati immaginavano una console compatta dal prezzo contenuto, gli ultimi segnali fanno pensare a una direzione ben diversa.

Un posizionamento sempre meno “entry-level”

Valve ha iniziato a delineare il prodotto come un sistema più ambizioso del previsto: non un semplice box da salotto per giocare ai titoli di Steam, ma una macchina capace di adattarsi a configurazioni modulari, prestazioni più elevate e un ruolo a metà tra console e mini-PC da gaming. Una scelta che inevitabilmente si riflette sui costi di produzione.

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L’azienda suggerisce che la Steam Machine potrebbe non collocarsi nella stessa fascia della Steam Deck, che invece ha fatto del rapporto qualità/prezzo il suo punto forte. Al contrario, Valve sembra voler proporre una macchina più potente, orientata al 4K e con componenti aggiornabili.

L’indizio che ha acceso i campanelli d’allarme

Il dettaglio che ha fatto preoccupare la community riguarda un riferimento tecnico sull’architettura del sistema, che lascia intuire l’uso di hardware mid-to-high end, lontano dalla logica “console a costo contenuto”. Se l’obiettivo è garantire prestazioni elevate, retrocompatibilità, output video avanzato e una dissipazione termica migliorata, difficilmente si potrà parlare di un prezzo budget.

Dove potrebbe posizionarsi il prezzo

Sebbene Valve non abbia ancora comunicato cifre né finestre di lancio, il quadro che si sta delineando suggerisce un prezzo potenzialmente superiore a quello delle attuali console di fascia alta. La natura ibrida del prodotto – metà PC modulare, metà esperienza plug-and-play – lascia pensare a un target più vicino agli appassionati di hardware che al grande pubblico.

In altre parole, non un dispositivo pensato per “sostituire” una PlayStation o una Xbox, ma per offrire un’esperienza PC accessibile solo in apparenza.

Cosa aspettarsi ora

Valve continua a procedere con cautela, condividendo solo frammenti di informazioni e lasciando intendere che la Steam Machine sarà un prodotto diverso dalle vecchie Steam Machines del passato, che puntavano su soluzioni economiche e collaborazioni esterne. Questa volta il dispositivo sembra essere interamente progettato dall’azienda, con un approccio premium sia nella filosofia sia nella scelta dei componenti.

Gli appassionati sperano che, nonostante la probabile fascia alta del prezzo, Valve riesca comunque a mantenere un buon equilibrio tra prestazioni e costo. Per ora, però, l’impressione è che la Steam Machine non sarà affatto la “console economica per il salotto” che molti immaginavano.