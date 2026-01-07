Steam incorona Silksong: il verdetto che sorprende tutti

Quando Valve ha reso noti i risultati degli Steam Awards 2025, il segnale è stato immediato. Il riconoscimento di Gioco dell’Anno è andato a Hollow Knight: Silksong, lasciando fuori dal gradino più alto del podio Clair Obscur: Expedition 33, dato da molti come favorito assoluto. Una scelta che racconta bene la natura degli Steam Awards. Ovvero premi costruiti sul voto diretto degli utenti e quindi più sensibili all’esperienza reale di gioco che al consenso mediatico.

Il successo di Silksong non nasce dal caso. L’uscita a settembre è stata accompagnata da un’attenzione quasi febbrile, con server sotto pressione e una risposta del pubblico che ha ricordato i grandi eventi dell’industria. Ma al di là dell’attesa, il titolo di Team Cherry ha saputo conquistare per ritmo, direzione artistica e profondità del gameplay, elementi che su Steam continuano a fare la differenza più di qualsiasi campagna promozionale. La vittoria assume così un valore simbolico. Dimostra come la piattaforma premi la longevità, la sfida e il coinvolgimento, anche a scapito di produzioni più narrative o spettacolari.

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A rafforzare il quadro arriva il secondo riconoscimento per Silksong, quello assegnato alla categoria dedicata ai giochi più spietati. Un premio dal nome ironico, ma dal significato preciso. Celebra infatti le esperienze che mettono alla prova i giocatori senza mai perderli per strada. Una filosofia che su Steam trova terreno fertile, dove la community tende spesso a premiare la difficoltà ben progettata più della pura accessibilità.

Steam Awards 2025 tra varietà, sorprese e conferme

Il resto delle prenotazioni confermabo quanto l’ecosistema Steam sia eterogeneo. Il premio Atto d’Amore è stato assegnato a Baldur’s Gate 3, riconoscendo il lavoro costante di supporto post-lancio portato avanti da Larian Studios. Una scelta che sottolinea come, per la community, il valore di un gioco non si esaurisca al day one ma si costruisca nel tempo, aggiornamento dopo aggiornamento.

Sul versante hardware, Hades II è stato eletto Miglior gioco su Steam Deck. Conferma così la perfetta sintonia tra il suo gameplay rapido e il formato portatile. Il premio per il Miglior stile grafico è andato invece a Silent Hill F, titolo divisivo sul piano ludico ma capace di imporsi per un’estetica potente e riconoscibile.

Spazio anche all’innovazione con Arc Raiders, premiato per un gameplay capace di rinfrescare il mondo dei multiplayer. Invece Expedition 33 trova consolazione con la Migliore colonna sonora. La Trama profonda, infine, è stata assegnata a Dispatch, apprezzato per una rilettura più matura e meno convenzionale del genere supereroistico.

Nel complesso, gli Steam Awards 2025 restituiscono l’immagine di una piattaforma dove il gusto collettivo conta più delle previsioni e dove anche i favoriti possono essere scalzati. Steam si conferma così non solo uno store, ma un termometro fedele delle preferenze di una community ampia, critica e tutt’altro che prevedibile.