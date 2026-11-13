PlayStation 5 supera 100 milioni di unità nonostante i rincari

Sony Group ha annunciato che PlayStation 5 ha superato quota 100 milioni di unità distribuite, un risultato raggiunto in meno di sei anni di vita commerciale e arrivato nonostante gli aumenti di prezzo che hanno accompagnato la console nel corso della sua carriera. Il dato è aggiornato al 10 novembre 2026 e fotografa un percorso iniziato in un periodo tutt’altro che semplice per l’intero settore dell’intrattenimento. Per la casa giapponese si tratta di un traguardo importante, di quelli che finiscono dritti nei comunicati ufficiali e che pesano parecchio anche nei bilanci.

Il conteggio parla di console distribuite, quindi di unità spedite sul mercato e non necessariamente già finite nelle case dei giocatori. È una distinzione che conta, perché la cifra misura la quantità di hardware immessa nei canali di vendita. Resta comunque un numero enorme, che conferma la solidità di PS5 come piattaforma di riferimento per Sony e per i tanti studi che sviluppano giochi per questo sistema.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un debutto in piena pandemia

Per capire il peso di questo risultato bisogna tornare all’inizio della storia. La console è arrivata nei negozi alla fine di novembre 2020, cioè in piena pandemia Covid 19. Un momento in cui il mondo intero faceva i conti con chiusure, restrizioni e una quotidianità completamente stravolta. Lanciare un nuovo hardware in uno scenario del genere non era affatto scontato, eppure PlayStation 5 è riuscita a costruirsi una base di utenti sempre più ampia anno dopo anno.

Dal debutto al superamento dei 100 milioni sono passati poco meno di sei anni. Un arco di tempo che, letto in prospettiva, racconta una crescita costante e un interesse da parte del pubblico che non si è spento con il passare delle stagioni. Anche quando il listino è salito e acquistare la console è diventato più oneroso, la domanda ha continuato a sostenere i volumi, fino a raggiungere la cifra tonda annunciata da Sony.

Proprio questo aspetto rende il traguardo ancora più significativo. Gli aumenti di prezzo rappresentano spesso un freno per chi deve ancora decidere se comprare un dispositivo, soprattutto quando la piattaforma non è più una novità assoluta. Nel caso di PS5 la frenata, almeno a guardare i numeri complessivi, non ha impedito alla console di centrare il risultato.

La prossima generazione può aspettare

C’è poi un altro elemento che emerge con chiarezza. Sony ha intenzione di continuare a supportare PlayStation 5 ancora a lungo, e la nuova generazione di console non è attesa prima del 2028. In altre parole, l’attuale macchina avrà davanti a sé ancora un bel tratto di strada come piattaforma principale dell’azienda.

Fonte: TecnoAndroid