Microsoft 365 in tilt: Outlook e Teams ko per server fuori uso

Un pesante disservizio di Microsoft 365 ha colpito nel pomeriggio di giovedì 12 novembre 2026 utenti in tutto il mondo, mettendo fuori gioco servizi molto usati come Outlook, Microsoft Teams e Copilot. Microsoft ha avviato un’indagine dopo l’ondata di segnalazioni su problemi di connessione, con tantissime persone che non riuscivano nemmeno ad aprire la propria casella di posta.

Le lamentele sono cresciute rapidamente e non hanno riguardato soltanto la posta elettronica. Nell’elenco delle piattaforme in difficoltà sono finiti anche Azure, OneDrive e il Microsoft Store. In un avviso pubblicato nel centro di amministrazione di Microsoft 365 e identificato con il codice MO1550821, l’azienda ha confermato che i clienti potevano non riuscire a collegarsi a diversi servizi, tra cui Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot e Microsoft Defender XDR.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Server fuori uso e infrastruttura sotto pressione

Secondo la ricostruzione dell’azienda l’incidente è partito alle 13:26 ora della costa orientale statunitense, anche se già nel corso della giornata erano in esame alcuni problemi di connessione alle caselle di Exchange Online nelle Americhe. In un primo momento la colpa era stata attribuita a un carico eccessivo sull’infrastruttura in più regioni. Poi il quadro è cambiato, perché il problema nasceva da un certo numero di server diventati improvvisamente non disponibili.

“Abbiamo stabilito che il carico elevato non è dovuto a un aumento del traffico ma a un numero di server inaspettatamente non disponibili, che mette sotto sforzo il resto dell’infrastruttura. Stiamo lavorando per rimetterli in servizio in modo sicuro”, ha spiegato la società in un aggiornamento sui social. Per alleggerire la pressione Microsoft ha sospeso tutti i rilasci, ridistribuito il traffico di connessione sulla propria rete globale e dirottato ulteriori flussi lontano dai sistemi coinvolti. In parallelo è cominciato il riavvio delle macchine colpite per recuperare capacità. Inizialmente si parlava di difficoltà circoscritte alle Americhe, ma il gruppo ha poi confermato che il malfunzionamento poteva toccare utenti di qualsiasi area geografica.

Il blackout è arrivato dopo un altro incidente che, sempre giovedì mattina, aveva coinvolto Teams in Nord e Sud America. Quell’episodio, catalogato come TM1550488, è durato dalle 9:45 alle 10:53 ora della costa est e ha provocato ritardi o errori nell’invio dei messaggi, intoppi nella creazione o nell’aggiornamento delle conversazioni e problemi nel recupero delle chat. Microsoft lo ha ricondotto a una contesa di risorse interna all’infrastruttura, che aveva fatto schizzare l’utilizzo delle risorse impedendo la normale gestione delle richieste di messaggistica. Quel guasto risulta ormai completamente risolto, mentre non è stato chiarito se i due eventi siano collegati tra loro.

Un recupero lento e ancora parziale

In serata, alle 18:57 ora della costa orientale, l’azienda ha comunicato di osservare un recupero limitato dopo aver rimesso in funzione una parte dei server. Prima di arrivare a questo punto gli interventi non avevano dato il sollievo atteso. I tecnici avevano infatti scoperto che un processo centrale sulle macchine colpite finiva sovraccarico, causando una perdita di capacità. Al vaglio c’era anche la possibilità di annullare un piccolo numero di recenti aggiornamenti di configurazione per accelerare il ripristino.

“Stiamo riportando in servizio una parte dei server interessati e finora restano stabili. Stiamo anche spostando il traffico su percorsi alternativi dove possibile e osserviamo un recupero limitato”, ha fatto sapere Microsoft nell’ultimo aggiornamento. La società ha inoltre semplificato la procedura per rimettere in piedi le macchine rimanenti e ha avvertito che il ritorno alla normalità potrebbe essere graduale, man mano che le applicazioni si riconnettono. Al momento non è stata indicata alcuna tempistica per il pieno ripristino di Microsoft 365.

Fonte: TecnoAndroid