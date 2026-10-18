Stampante multifunzione HP Envy 6120e a 49,9€ su Amazon

HP Envy 6120e scende a 49,9€ su Amazon invece di 89,9€, con uno sconto del 44% che porta questa stampante multifunzione a una cifra decisamente più abbordabile rispetto alle settimane precedenti. Trovare un modello affidabile e compatto, per giunta con stampa fronte/retro automatica, sotto i 50€ non capita spesso. Il ribasso applicato dal colosso dell’ecommerce rende il dispositivo particolarmente interessante per chi aspettava il momento giusto per comprarlo.

La versione bianca, dotata di connettività WiFi, app dedicata e 3 mesi di Instant Ink inclusi, si rivolge soprattutto a famiglie e piccoli uffici domestici. Il suo terreno ideale sono i documenti scolastici, le pratiche personali e qualche foto stampata ogni tanto, senza troppe pretese ma con una dotazione che in questa fascia di prezzo non è affatto banale.

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Stampa, scansione e copia in poco spazio

Il modello di HP è una multifunzione inkjet pensata per l’uso quotidiano in casa, con stampa, scansione e copia racchiuse in un corpo compatto da 5,1 kg. La velocità arriva a 10 pagine al minuto in bianco e nero e 7 a colori, mentre la risoluzione raggiunge i 4800 x 1200 dpi, sufficienti per testi nitidi e immagini ben definite. C’è anche la stampa fronte/retro automatica, una funzione che a questo prezzo non si trova sempre e che aiuta a consumare meno carta.

Il vero asso nella manica però è la connettività. Grazie all’app HP Smart si può stampare direttamente da smartphone, tablet o PC sfruttando il WiFi Dual Band e il WiFi Direct, con il supporto ad AirPrint per i dispositivi Apple e a Mopria per quelli Android. Nella confezione manca il cavo USB, quindi il funzionamento senza fili diventa di fatto la modalità principale.

Tra gli elementi che la distinguono spiccano i 3 mesi di Instant Ink compresi nell’acquisto. Si tratta del sistema di rifornimento automatico dell’inchiostro basato su cloud, che evita di restare a secco di cartucce proprio quando servono. Va segnalato un dettaglio importante: la stampante è certificata HP+ e per questo richiede un account HP e una connessione a Internet sempre attiva. Inoltre per tutta la sua vita accetta solo cartucce originali, a causa delle misure di sicurezza dinamica integrate nel firmware.

Lo scanner flatbed offre una risoluzione ottica di 1200 x 1200 DPI, più che adeguata per digitalizzare documenti e fotografie con buoni risultati. Il vassoio di ingresso contiene fino a 100 fogli, una capacità in linea con il ciclo di lavoro consigliato che va da 100 a 400 pagine al mese. Numeri che confermano la vocazione domestica di questa macchina.

Quanto si risparmia con l’offerta su Amazon

Il prezzo di HP Envy 6120e passa da 89,9€ a 49,9€, con un taglio del 44% che si traduce in un risparmio di 40€. Una cifra che diventa ancora più interessante se messa a confronto con l’andamento recente del prodotto, che nelle ultime settimane ha oscillato su valori più alti presso diversi rivenditori italiani.

Per chi cercava una multifunzione economica con fronte/retro automatico e gestione smart tramite app, il momento è propizio. La promozione è attiva direttamente sulla pagina ufficiale Amazon del modello con codice 714L8B#629, con disponibilità confermata al momento della pubblicazione.

Fonte: TecnoAndroid