Raggi X da laser oltre il limite: TU Wien spiega il fenomeno

Un principio considerato intoccabile per decenni ha appena ceduto. Nel campo della fisica quantistica c’era una regola che sembrava scolpita nella pietra: i raggi X generati con i laser non potevano superare una certa soglia di energia. Un esperimento condotto con laser ultravioletti ha invece prodotto radiazioni più energetiche di quanto la teoria consentisse, e i ricercatori di Vienna e San Diego sono riusciti a spiegare il motivo di questo risultato così inatteso.

Per molto tempo quel tetto è rimasto un punto fermo, una sorta di confine oltre il quale nessuno pensava fosse possibile spingersi. Chi lavorava con queste tecniche lo dava praticamente per scontato. Il limite di energia dei raggi X ottenuti tramite laser non veniva visto come un ostacolo tecnico da aggirare con strumenti migliori, ma come una conseguenza diretta delle leggi che governano il fenomeno. Proprio per questo la notizia ha un peso particolare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

L’esperimento tra Vienna e San Diego

Dietro la scoperta c’è la TU Wien, l’Università Tecnologica di Vienna, che ha portato avanti il lavoro insieme all’Università della California a San Diego. Due gruppi di ricerca, due continenti diversi e un obiettivo comune: capire cosa stesse succedendo davvero quando la luce laser veniva usata per produrre radiazione ad alta energia.

Il dato di partenza è semplice da raccontare, anche se le implicazioni non lo sono affatto. Usando sorgenti laser nell’ultravioletto, gli studiosi hanno osservato raggi X con un’energia superiore al valore massimo previsto. Non si è trattato quindi di un piccolo scostamento da attribuire a qualche errore di misura. Il risultato andava contro quello che la teoria considerava invalicabile, e a quel punto restavano due strade: rimettere in discussione l’esperimento oppure rivedere il quadro teorico. La parte forse più interessante è che il gruppo non si è limitato a registrare l’anomalia. Dagli atenei di Vienna e San Diego è arrivata anche una spiegazione del fenomeno, ed è questo passaggio a trasformare un’osservazione curiosa in un vero avanzamento scientifico. Capire il perché di un risultato inatteso è ciò che permette di costruirci sopra.

Perché si parla di un principio storico violato

L’espressione può sembrare forte, ma rende bene l’idea. Quando una soglia viene considerata insuperabile per decenni, finisce per diventare un principio storico nel senso più pieno del termine, qualcosa su cui si fondano calcoli, aspettative e progetti di ricerca. Superarla significa dover riscrivere almeno una parte di quelle certezze.

Nel caso specifico il cambiamento riguarda il modo in cui la fisica quantistica descrive la produzione di raggi X attraverso i laser. Fino a oggi il confine energetico era una sorta di dogma, adesso invece si sa che può essere oltrepassato e soprattutto si conosce il meccanismo che lo rende possibile. È per questo che si parla di una disciplina che cambia volto: la teoria non viene cancellata, ma deve fare spazio a un comportamento che prima non contemplava. Il risultato porta quindi la firma congiunta della TU Wien e dell’ateneo californiano, che hanno mostrato come i raggi X ottenuti con laser ultravioletti possano raggiungere energie oltre quel limite che per decenni la teoria aveva ritenuto invalicabile.

Fonte: TecnoAndroid