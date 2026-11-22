In Cina è in vendita un SSD costruito con chip di memoria che in origine erano destinati agli iPhone, e la notizia dà un volto concreto a un fenomeno di cui si parlava da poco. Con la crisi dei chip di memoria ancora in corso, infatti, gli analisti si aspettano nel prossimo periodo una crescita delle attività di riciclo della RAM recuperata dai vecchi smartphone, destinata con buona probabilità a finire dentro dispositivi economici. A quanto pare, però, non si tratta più soltanto di una previsione perché qualcuno ha già cominciato a muoversi in questa direzione.

L’azienda in questione si chiama Deli ed è un nome che in pochi assocerebbero all’hardware per computer. Il marchio cinese è noto soprattutto per gli articoli di cancelleria e per le forniture da ufficio, quindi penne, quaderni e oggetti da scrivania più che unità di archiviazione. Eppure tra i suoi prodotti figura anche un’unità a stato solido che monta memorie NAND pensate per i telefoni di Apple, ed è proprio questo dettaglio ad aver attirato l’attenzione degli appassionati.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il Deli AP321 aperto e analizzato

Il modello si chiama AP321 ed è un SSD in formato M.2 2280 con interfaccia PCIe 3.0, quindi un prodotto che sulla carta non ha nulla di particolarmente esotico. A scoprire cosa si nasconde sotto l’etichetta è stato un canale di riparazioni e approfondimenti hardware su Bilibili, la piattaforma che in Cina svolge più o meno il ruolo di YouTube. Il drive è stato smontato componente per componente e proprio durante questa analisi è emersa la provenienza delle memorie.

Viene spontaneo pensare a un falso, visto il contesto, ma gli elementi raccolti puntano in un’altra direzione. L’unità è stata acquistata presso un rivenditore terzo a un prezzo davvero basso, pari a circa 25 euro, e la confezione sembra quella originale. Anche il controllo del numero di serie ha dato esito positivo, per cui non ci sono indizi che facciano pensare a un prodotto contraffatto. Si tratta insomma di un drive autentico del marchio, venduto regolarmente.

Componenti e prestazioni dell’unità

Che l’AP321 avesse qualcosa di strano si era capito fin dai primi minuti. Il drive arrivava infatti dalla fabbrica con una partizione MBR già configurata, una scelta decisamente insolita per un’unità di questo tipo e che ha subito fatto drizzare le antenne a chi lo stava esaminando. Un piccolo segnale, certo, ma sufficiente a spingere l’analisi più a fondo.

All’interno trova posto un controller Maxio MAP1202 privo di DRAM, accompagnato da memorie NAND TLC SanDisk BiCS5. Presa così, la combinazione non sorprende affatto perché è piuttosto comune tra gli SSD PCIe 3.0 di fascia economica, dove l’obiettivo principale è contenere i costi mantenendo prestazioni dignitose. La particolarità sta tutta nell’origine dei chip, nati per essere saldati sulle schede degli smartphone di Cupertino e finiti invece dentro un’unità per PC.

Sul fronte della velocità il drive si comporta in linea con la sua categoria. Nei test eseguiti con CrystalDiskMark l’AP321 ha raggiunto 3.050 MB/s in lettura sequenziale e 2.100 MB/s in scrittura sequenziale.

Fonte: TecnoAndroid