Spusu, fino a fine dicembre continuano le sue super offerte

A fine novembre 2025, sarebbe dovuta terminare la disponibilità delle offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Spusu Mobile. Tuttavia, secondo quanto è emerso in queste ore, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità di tutto il suo catalogo per circa un mese. Le offerte saranno infatti a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 31 dicembre 2025. Vediamo qui di seguito di quali offerte si tratta.

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Spusu, continuano fino a fine le super offerte mobile dell’operatore virtuale

Continueranno ad essere disponibili fino alla fine del mese corrente le super offerte mobile dell’operatore telefonico virtuale Spusu. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha prorogato la disponibilità del suo intero catalogo fino alla giornata del prossimo 31 dicembre 2025. Le offerte in questione saranno disponibili all’attivazione per tutti i nuovi clienti, sia coloro che attiveranno un nuovo sia coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Tra queste offerte, sono comprese:

Spusu 150 XL : questa offerta include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G+. L’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 minuti per chiamare alcune destinazioni straniere e fino a 500 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 5,98 euro al mese.

: questa offerta include ogni mese fino a di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G+. L’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 minuti per chiamare alcune destinazioni straniere e fino a 500 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a Spusu 200 XL 5G: questa offerta include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari anche alle nuove reti di quinta generazione L’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 minuti per chiamare alcune destinazioni straniere e fino a 500 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 7,89 euro al mese.

Per il momento le offerte saranno disponibili fino al prossimo 31 dicembre 2025. Vedremo se l’operatore deciderà di prorogare ancora queste offerte.