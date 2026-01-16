Spotify Premium: i prezzi aumentano ancora ma non per tutti

Il tema degli aumenti di prezzo torna a farsi sentire nel mondo dello streaming musicale. Spotify Premium ha annunciato un nuovo adeguamento delle tariffe mensili, confermando una tendenza che va avanti ormai da diversi anni. Questa volta, la notizia riguarda solo alcuni Paesi e non coinvolge direttamente il mercato italiano, almeno per ora. Le comunicazioni ufficiali sono già arrivate agli abbonati interessati e il cambiamento diventerà effettivo nel corso di febbraio 2026.

Un aumento mirato e già previsto

Secondo quanto comunicato da Spotify, i mercati coinvolti sono Stati Uniti, Estonia e Lettonia. Negli USA, in particolare, il costo dell’abbonamento mensile passerà da 11,99 a 12,99 dollari. Si tratta del secondo ritocco verso l’alto in meno di due anni, dopo quello introdotto a luglio 2024. Un incremento contenuto sul piano economico, ma significativo se inserito in una strategia di lungo periodo.

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Nelle email inviate agli utenti, la piattaforma spiega che l’aumento serve a garantire un servizio di livello elevato e a sostenere artisti e creatori di contenuti. Un messaggio che accompagna ormai ogni revisione dei prezzi e che riflette l’evoluzione del servizio, sempre più orientato a un’offerta ampia e diversificata.

Una strategia globale che guarda ai conti

Negli ultimi dodici mesi, Spotify ha già rivisto le tariffe in numerosi Paesi, tra cui Regno Unito, Svizzera, Australia e diverse aree tra Europa, America Latina e Asia. Anche l’Italia è stata interessata da un aumento durante l’estate. Il caso statunitense resta però centrale, perché rappresenta il principale mercato mondiale per il consumo di musica in streaming e incide in modo diretto sui ricavi complessivi della società.

La piattaforma ha più volte chiarito che ulteriori aggiustamenti potrebbero arrivare anche in futuro. Finora, questi interventi non sembrano aver inciso in modo rilevante sulla fidelizzazione degli utenti, complice un catalogo sempre più ricco che include musica, podcast e audiolibri in diversi mercati.