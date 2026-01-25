Spotify: playlist create con i prompt stanno per arrivare

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Spotify si prepara a cambiare ancora una volta il modo in cui scopriamo e organizziamo la musica. La piattaforma sembra ormai vicina al lancio delle playlist create tramite prompt testuali. Una funzione che permetterà agli utenti di descrivere a parole quello che vogliono ascoltare, lasciando al sistema il compito di costruire una selezione musicale su misura.
L’idea è semplice, ma potente. Invece di scegliere generi, artisti o brani manualmente, basterà scrivere una frase come se si stesse parlando a una persona. Il risultato dovrebbe essere una playlist coerente con l’atmosfera, il contesto o l’umore indicato.
Come funzioneranno le playlist via prompt
Il meccanismo alla base di questa funzione punta sulla comprensione del linguaggio naturale. L’utente potrà inserire un prompt descrittivo, ad esempio legato a un momento della giornata, a un’attività specifica o a uno stato d’animo. A partire da quel testo, Spotify analizzerà il significato, individuerà temi ricorrenti e abbinerà i brani più adatti, pescando dal proprio catalogo e dalle abitudini di ascolto personali.
A differenza delle playlist automatiche tradizionali, questa soluzione promette un livello di controllo più creativo. Non si tratta solo di “musica rilassante” o “playlist per allenamento”, ma di richieste più sfumate e personali, come combinazioni di generi, epoche o sensazioni difficili da incasellare nei filtri classici.
Il sistema dovrebbe anche permettere di raffinare il risultato, modificando il prompt o aggiungendo indicazioni successive per rendere la playlist più vicina alle proprie aspettative.
Perché è una svolta per l’esperienza d’ascolto
Le playlist generate tramite prompt rappresentano un’evoluzione naturale della personalizzazione su Spotify. Negli anni, la piattaforma ha costruito algoritmi sempre più precisi, ma spesso l’utente resta passivo, limitandosi a scegliere tra suggerimenti preconfezionati. Con i prompt, invece, la relazione diventa più attiva e creativa.
Questo approccio potrebbe rivelarsi particolarmente efficace per chi ama scoprire musica nuova ma fatica a descrivere i propri gusti usando categorie rigide. Scrivere una frase libera è più immediato e rispecchia meglio il modo in cui pensiamo alla musica nella vita quotidiana.
Come spesso accade con le novità di Spotify, il rilascio dovrebbe avvenire in modo graduale, con una prima fase di test limitata e un’estensione progressiva. È probabile che la funzione venga inizialmente integrata nell’app mobile, per poi arrivare anche su desktop.