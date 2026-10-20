Hyundai alla Venicemarathon 2026 con auto elettriche ed esperienze

Il 25 ottobre Venezia ospiterà la 40ª Wizz Air Venicemarathon, con 23.000 iscritti alle gare da 42, 21 e 10 chilometri. Tra i protagonisti della manifestazione ci sarà Hyundai, che torna nel mondo del running come Official Automotive Partner con vetture elettriche, iniziative dedicate agli atleti e attività aperte ai visitatori.

La partecipazione rientra nel progetto europeo Run to Progress, attraverso cui il costruttore sostiene gli eventi podistici e promuove valori come determinazione, partecipazione e miglioramento personale. Il programma coinvolgerà sia il percorso della gara sia l’Expo Village del Parco San Giuliano di Mestre, dove il 23 e 24 ottobre saranno organizzate diverse esperienze legate a sport, benessere e tecnologia. L’edizione 2026 attraverserà alcuni dei luoghi più riconoscibili di Venezia, tra cui Piazza San Marco, prima di raggiungere il traguardo. Il calendario comprende anche le Alì Family Run, con la tappa di Mestre prevista per il 23 ottobre.

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Due Hyundai INSTER Cross accompagneranno i runner

Durante la competizione, due Hyundai INSTER Cross ricopriranno il ruolo di timekeeper ufficiali, accompagnando gli atleti lungo il percorso. Il city-SUV completamente elettrico si distingue per le dimensioni compatte e un design ispirato al mondo outdoor, caratteristiche che si inseriscono nel contesto di una manifestazione dedicata al movimento e alla partecipazione. La presenza del marchio non si limiterà alle vetture in gara. All’Expo Village, Hyundai allestirà uno spazio in cui i partecipanti potranno provare attività interattive e conoscere più da vicino alcuni modelli della gamma elettrica.

Dall’analisi del passo ai messaggi per gli atleti

Tra le iniziative previste a Mestre figura una pedana baropodometrica, che permetterà di analizzare l’appoggio del piede con strumenti specialistici e la supervisione di personale clinico qualificato. L’attività offrirà ai runner un’occasione per osservare un aspetto importante della corsa attraverso una valutazione dedicata.

Il Wall of Purpose sarà invece uno spazio in cui condividere motivazioni e obiettivi personali. Con il Car Wrap Hyundai, una IONIQ 5 N diventerà una superficie collettiva sulla quale lasciare messaggi di incoraggiamento e tempi da raggiungere. Lungo il percorso, l’Arco Hyundai integrerà lo Hyundai Boost Button per accompagnare i runner con musica e stimoli motivazionali. Al termine della gara, lo Specchio Kudos permetterà di realizzare selfie con messaggi personalizzati, mentre il LED Wall “You Left Your Mark” mostrerà i risultati dei membri della community, dando visibilità ai traguardi raggiunti.

IONIQ 5 N e IONIQ 3 N Line Launch Edition in esposizione

L’Expo Village offrirà anche la possibilità di vedere da vicino Hyundai IONIQ 5 N e IONIQ 3 N Line Launch Edition. La prima rappresenta la proposta elettrica ad alte prestazioni del marchio, con tecnologie e soluzioni orientate al coinvolgimento nella guida. La seconda amplia la presenza della gamma IONIQ nel segmento delle vetture compatte, con un allestimento N Line. La partecipazione alla Venicemarathon si inserisce nella visione Progress for Humanity di Hyundai, che collega innovazione e qualità della vita. Attraverso il sostegno alla corsa e le attività dedicate al pubblico, il costruttore mette al centro le persone e il valore del percorso individuale, oltre al risultato sportivo finale.

Fonte: TecnoAndroid