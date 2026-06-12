Studenti al college senza basi di matematica: negli USA si torna ai test

Cresce negli Stati Uniti la preoccupazione tra i docenti universitari per quella che ormai viene descritta come una vera emergenza: troppi studenti arrivano al college senza le basi di matematica necessarie ad affrontare i corsi. Il problema, segnalato da alcuni professori della University of California, riguarda lacune così profonde da mettere in difficoltà ragazzi che, sulla carta, dovrebbero essere pronti per percorsi universitari impegnativi.

Il punto sollevato dai docenti non è di poco conto. Stando alle loro testimonianze, una parte degli iscritti non padroneggia competenze che dovrebbero essere acquisite ben prima, addirittura ai tempi della scuola media. Non si tratta quindi di concetti avanzati o di passaggi particolarmente complessi, ma di fondamenta che, mancando, rendono complicato seguire qualsiasi corso di matematica o scienze a livello accademico.

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Perché tornano in discussione i test d’ingresso

È in questo clima che ha ripreso quota il dibattito sui test d’ingresso all’università. La domanda che circola tra docenti e addetti ai lavori è abbastanza diretta: ha senso reintrodurre prove di valutazione che permettano di capire, prima dell’immatricolazione, quale sia la reale preparazione di chi si iscrive? L’idea non piace a tutti, ma il fatto stesso che se ne torni a parlare racconta quanto la situazione sia percepita come seria.

I professori di matematica e scienze coinvolti nella discussione descrivono un quadro che preoccupa soprattutto per la sua portata. Non singoli casi isolati, ma un numero significativo di studenti che si presentano impreparati. Una condizione che costringe gli atenei a interrogarsi su come intervenire, sia a monte, con strumenti di selezione, sia durante il percorso, con corsi di recupero o supporti dedicati a colmare le lacune.

Un problema che parte da lontano

Quello che emerge dalle parole dei docenti della University of California è il sintomo di qualcosa che affonda le radici nei gradi scolastici precedenti. Se uno studente arriva all’università senza saper gestire calcoli o ragionamenti che dovrebbero essere ormai automatici, il nodo non è soltanto universitario: riguarda l’intera filiera della formazione, dalle elementari in poi.

La discussione, per ora, resta concentrata sul mondo accademico statunitense, dove il tema della preparazione degli studenti tocca corde delicate, legate sia alla qualità dell’insegnamento sia agli strumenti con cui le università decidono chi ammettere e come. La reintroduzione di prove valutative sarebbe una risposta possibile, ma il confronto è ancora aperto e le posizioni, come spesso accade quando si parla di scuola e merito, restano distanti.