Kindle, gli utenti scelgono il jailbreak per non arrendersi ad Amazon

Il popolo dei lettori digitali non ha alcuna intenzione di arrendersi, e il jailbreak del Kindle è diventato la parola d’ordine di chi rifiuta di vedere il proprio ereader trasformarsi in un fermacarte. La mossa di Amazon, che di fatto manda in pensione i dispositivi più datati, ha fatto storcere il naso a praticamente tutti i possessori, e adesso la reazione si è fatta concreta: meglio smanettare sul software che lasciare campo libero all’azienda.

C’è un dato che racconta bene l’umore generale. Stando a un sondaggio, l’80% degli intervistati preferirebbe mettere mano al proprio Kindle con una modifica del firmware piuttosto che cedere alle scelte imposte dall’alto. Non si tratta di un capriccio da appassionati di tecnologia. Chi possiede questi lettori lo fa spesso da tantissimo tempo, e l’idea di buttare via qualcosa che funziona ancora benissimo risulta difficile da digerire.

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Perché i lettori restano così affezionati ai loro dispositivi

Qui sta il punto che spiega tutto. Gli ereader, a differenza degli smartphone, non vengono rinnovati ogni anno con nuovo hardware, e questo li rende dispositivi che si possono tenere per anni, a volte addirittura per decenni. C’è chi conserva il proprio Paperwhite di quarta generazione da più di otto anni, con l’unico piccolo fastidio della porta microUSB ormai datata. E c’è chi tiene stretto il suo Oasis da quasi dieci anni, senza che la mancanza di aggiornamenti regolari abbia mai davvero intaccato l’esperienza d’uso.

Proprio questa longevità rende la decisione di Amazon così indigesta. Trasformare lettori ancora perfettamente funzionanti in oggetti inutili, di colpo, non è il genere di mossa che un cliente affezionato accetta senza battere ciglio. Già in passato i lettori avevano risposto a un altro sondaggio mostrando un malcontento diffuso verso questa direzione presa dall’azienda.

La strada del firmware personalizzato

Invece di rassegnarsi, gli utenti hanno trovato un’alternativa che ridà vita ai loro apparecchi. Frugando tra le discussioni su Reddit emerge un movimento sempre più ampio di possessori che stanno studiando come jailbreak il proprio dispositivo. L’obiettivo è semplice: installare un firmware personalizzato e affrancarsi dalle dipendenze imposte da Amazon, continuando comunque a usare ereader più vecchi ma ancora pienamente operativi.

In sostanza, chi non vuole rinunciare al proprio lettore sceglie di prendere in mano la situazione. La modifica del software diventa così una via d’uscita per chi non ci sta a vedere svalutato un dispositivo che ha accompagnato letture per anni. Un gesto pratico, più che ideologico, che permette di aggirare i limiti senza dover correre a comprare qualcosa di nuovo. Il fenomeno racconta bene quanto sia forte il legame tra chi legge e il proprio strumento di lettura. Per molti possessori di Kindle, l’idea di smanettare con il firmware non spaventa affatto, anzi rappresenta la soluzione più sensata per non buttare via qualcosa che fa ancora egregiamente il suo lavoro. E in un panorama dove la pratica del jailbreak guadagna terreno tra gli appassionati, la community dei lettori digitali sembra aver trovato il modo di tenersi stretti i propri dispositivi nonostante tutto.