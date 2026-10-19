PosteMobile WOW 160: stop alla portabilità da TIM e Kena

PosteMobile ha messo nero su bianco una restrizione che al momento del lancio non compariva: l’offerta Creami Extra WOW 160, in vendita dal 7 settembre 2026 a 7,99 euro al mese, non può essere attivata da chi chiede la portabilità del numero da TIM e Kena. La precisazione si trova sia nella pagina ufficiale della promozione sia nella sintesi contrattuale, che riporta la dicitura “Ed. Ottobre 2026”. Stando alle proprietà del file PDF il documento è stato creato e modificato il 9 ottobre 2026, anche se non si conosce con esattezza il giorno in cui l’operatore ha deciso di introdurre il vincolo.

PosteMobile: chi può ancora attivare Creami Extra WOW 160

La promozione è tornata disponibile dal 7 settembre 2026 in una nuova versione pensata per i nuovi clienti privati e per i titolari di Partita IVA, con sottoscrizione possibile soltanto negli Uffici Postali di Poste Italiane. Nella documentazione consultabile al debutto l’offerta risultava attivabile con un nuovo numero oppure portando il proprio da un altro gestore, senza esclusioni di sorta. Oggi invece sul sito dell’operatore virtuale compare una frase piuttosto netta: “L’offerta non è attivabile in caso di portabilità del numero da TIM e KENA Mobile”. La stessa indicazione è riportata nella sintesi contrattuale di ottobre 2026.

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Chi arriva da TIM e Kena, quindi, non può sottoscrivere il piano conservando il proprio numero ma ha comunque la possibilità di chiedere una nuova numerazione PosteMobile. Per i clienti degli altri operatori nazionali la portabilità resta prevista secondo le condizioni dell’offerta, che salvo cambiamenti rimane disponibile fino al 31 ottobre 2026 negli uffici aderenti.

Il quadro societario aiuta a inquadrare la vicenda. PosteMobile è un operatore Full MVNO e dal 4 marzo 2026 attiva le nuove SIM sulla rete mobile TIM. Con l’OPAS conclusa a settembre 2026 Poste Italiane ha preso il controllo di TIM arrivando a detenere l’86,952% del capitale sociale, e dal 30 settembre 2026 la compagnia telefonica è soggetta all’attività di direzione e coordinamento del gruppo. Il progetto industriale annunciato prevede anche l’integrazione delle attività di telefonia mobile di Poste, PosteMobile compresa, con quelle di TIM Consumer. Finora però non sono state comunicate motivazioni ufficiali che leghino lo stop alle portabilità da TIM e Kena a questo percorso di integrazione. Di fatto la proposta assume alcuni tratti tipici delle offerte operator attack, pur restando attivabile senza obbligo di portare il numero. Tra le tariffe mobili presenti nel catalogo PosteMobile è l’unica per cui l’esclusione viene indicata in modo esplicito.

Cosa include l’offerta da 7,99 euro al mese

Il pacchetto mensile comprende minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, soggetti alle condizioni di uso personale, insieme a 160 Giga di traffico dati in 4G. Il volume corrisponde a 163.840 credit, ottenuti sommando i 10 Giga del piano standard a un bonus di 150 Giga. Nel primo mese il bonus arriva entro 24 ore dall’attivazione della SIM, mentre dal secondo viene accreditato insieme al rinnovo. La SIM è gratuita e all’attivazione serve una prima ricarica da 10 euro che copre già il primo canone. Il costo mensile viene poi scalato dal credito residuo a ogni rinnovo.

Sul fronte della velocità la navigazione in 4G arriva fino a 300 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Per accedere alla rete di quinta generazione esiste l’Opzione 5G a 3 euro in più al mese senza costi di attivazione, che con uno smartphone compatibile e in zona coperta porta il download fino a 2 Gbps e l’upload fino a 300 Mbps. Sono stati segnalati alcuni casi di clienti collegati al 5G TIM pur senza aver attivato l’opzione, una possibilità che comunque non compare nelle condizioni commerciali ufficiali.

Per il roaming nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia, Ucraina e Regno Unito la soglia mensile prevista nel 2026 è di 11,91 Giga. Oltre questo limite si pagano 0,13 centesimi di euro per ogni MB, conteggiati sui KB effettivamente consumati e fino all’esaurimento dei Giga nazionali. Quando i 160 Giga del mese finiscono la connessione si blocca in automatico senza addebiti, e per continuare a navigare prima del rinnovo si può attivare l’opzione Giga Extra, che costa 1,99 euro e aggiunge 1 Giga valido fino alla scadenza successiva.

Fonte: TecnoAndroid