Sony ha deciso di fare il punto sui lavori legati a PlayStation 6, e il messaggio arrivato ai fan è piuttosto chiaro. Lo sviluppo della prossima console della casa giapponese prosegue regolarmente, senza intoppi dichiarati, con una fase di preparativi che dovrebbe entrare nel vivo a partire dal 2027. Quello che manca, ancora una volta, è una data di lancio, che l’azienda ha preferito tenere per sé almeno per il momento.

L’aggiornamento non è arrivato da un annuncio qualsiasi ma direttamente dal CFO di Sony, cioè la figura che all’interno del gruppo si occupa dei conti e della pianificazione finanziaria. Un dettaglio che ha il suo peso, perché quando a parlare di una nuova piattaforma è proprio chi gestisce i numeri significa che il progetto viene seguito con attenzione anche ai piani alti. Le parole scelte sono state misurate e puntano soprattutto a rassicurare chi da tempo si domanda a che punto sia la nuova generazione di casa PlayStation e se i tempi stiano davvero slittando.

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Uno scenario globale che complica i piani

Il contesto in cui si muove Sony è tutt’altro che semplice. La situazione globale sta rendendo sempre più complicato l’arrivo delle console di nuova generazione, e PlayStation 6 non fa eccezione. Due fattori in particolare pesano sul percorso, ovvero la crisi delle memorie e l’aumento dei costi. Sono elementi che toccano da vicino chiunque progetti hardware, visto che i componenti di memoria rappresentano una parte essenziale di qualsiasi macchina da gioco moderna e non possono essere sostituiti facilmente.

Quando questi pezzi diventano più difficili da reperire o semplicemente più cari, l’intera catena produttiva ne risente. Ed è proprio per questo motivo che l’ipotesi di un ritardo per la nuova console di Sony circola con una certa insistenza tra gli appassionati. Lo scenario delineato è quello di una generazione che potrebbe tardare ad arrivare, non per problemi legati allo sviluppo in sé ma per condizioni esterne che vanno ben oltre il controllo del singolo produttore. Una differenza sottile, che però cambia parecchio il senso della questione.

Sviluppo regolare ma nessuna data ufficiale

Dal lato dell’azienda giapponese la linea resta quella della continuità. Il lavoro su PlayStation 6 va avanti in modo regolare, e la finestra indicata per i preparativi, cioè dal 2027 in poi, offre un primo riferimento temporale a chi segue da vicino il mercato. Va però sottolineato che parlare di preparativi non equivale ad annunciare un debutto nei negozi. Si tratta di due momenti ben distinti, e Sony si è guardata bene dal sovrapporli o dal lasciar intendere più di quanto detto.

Il silenzio sulla data d’uscita si inserisce nello stesso quadro fatto di memorie difficili da trovare e spese in crescita. Il colosso nipponico ha scelto di confermare soltanto che il progetto è in movimento e che lo sviluppo procede, senza sbilanciarsi su quando i giocatori potranno effettivamente mettere le mani sulla nuova console. Nessun giorno, nessun mese e nessuna stagione sono stati indicati nell’aggiornamento fornito dal responsabile finanziario.

Allo stato attuale l’unica indicazione ufficiale riguarda quindi il regolare avanzamento dei lavori sulla futura PlayStation 6 e l’avvio dei preparativi previsto a partire dal 2027, mentre la data di lancio della console non è stata ancora comunicata da Sony.

Fonte: TecnoAndroid