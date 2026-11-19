Per chi ha costruito la propria casa connessa attorno all’ecosistema di Google arriva una novità che tocca da vicino il portafoglio. A partire da dicembre l’app Google Home mostrerà una stima di quanto si riesce a risparmiare grazie al termostato Nest. Non è un dettaglio da poco, soprattutto adesso che riscaldamento e climatizzazione pesano parecchio sui conti domestici e sono diventati un tema delicato per molte famiglie.

Le novità in realtà sono due. Accanto al contatore dei soldi risparmiati, Google ha previsto anche un aggiornamento per il Nest Learning Thermostat di quarta generazione, che diventerà più flessibile nella gestione dei sensori e nella scelta delle stanze da tenere sotto controllo.

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Come funziona la stima del risparmio in Google Home

L’idea è semplice e piuttosto efficace. L’app esprimerà in denaro il risparmio ottenuto con il termostato e aggiornerà il valore man mano che passa il tempo, così da rendere visibile quanto si è messo da parte nel complesso. Non si tratta quindi di un dato fotografato in un singolo momento ma di una cifra cumulativa, che cresce settimana dopo settimana e racconta l’andamento nel lungo periodo.

Il valore comparirà in più punti dell’interfaccia, ovvero nella sezione Clima, nella schermata dei comandi del termostato e nel widget dei Preferiti. In questo modo l’informazione resterà sempre a portata di mano, senza bisogno di andarla a cercare tra menu e impostazioni secondarie.

Va però chiarito un aspetto importante. Quella mostrata dall’app è una stima elaborata da Google Home e non un conteggio preciso al centesimo. L’importo che conta davvero resta sempre quello riportato in bolletta. Il numero visualizzato sullo smartphone serve a dare un’idea concreta dei benefici del dispositivo, ma non può sostituirsi al documento che arriva a casa con i consumi effettivi.

Sul fronte della disponibilità le notizie sono meno incoraggianti per chi vive in Italia. Per ora la funzione è stata annunciata soltanto per Stati Uniti e Canada e Google non ha indicato alcuna data per il debutto nel nostro Paese.

Nest Learning Thermostat apre ai sensori Matter

Sempre a dicembre il termostato intelligente di quarta generazione guadagnerà la possibilità di appoggiarsi anche a sensori di altri produttori, a patto che siano compatibili con Matter. Si tratta dello standard pensato per far funzionare i dispositivi della casa intelligente con piattaforme diverse, superando i classici recinti che separano un marchio dall’altro.

Il cambiamento ha un peso pratico notevole. Finora, per rilevare la temperatura in una stanza diversa da quella in cui è installato il termostato, l’unica strada era affidarsi ai sensori Nest. Con l’aggiornamento la scelta si allarga e chi possiede già sensori di temperatura compatibili con Matter potrà sfruttarli senza dover acquistare per forza quelli prodotti da Google.

C’è poi un’ulteriore novità che rende il sistema ancora più versatile. Il Nest Learning Thermostat permetterà infatti di scegliere quale rilevazione usare come riferimento in base all’orario. Sarà quindi possibile dare priorità alla temperatura misurata in una stanza in certi momenti della giornata e a quella di un altro ambiente in fasce orarie differenti.

Fonte: TecnoAndroid