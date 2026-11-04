South of Midnight, il director: Microsoft non doveva finanziarlo

Fa una certa impressione sentire il director di South of Midnight ammettere che Microsoft non avrebbe dovuto finanziare il gioco. Non si tratta del commento di un analista o di un critico esterno ma di chi ha guidato il progetto dall’interno e ne conosce ogni passaggio. Un’affermazione del genere, arrivata proprio da quella posizione, cambia inevitabilmente il modo in cui si guarda a tutta la vicenda e ai numeri che le girano attorno.

Numeri che peraltro non sono affatto piccoli. Secondo le voci di corridoio, lo sviluppo dell’avventura sarebbe costato a Microsoft più di 100 milioni di dollari, vale a dire oltre 85 milioni di euro. Si parla di indiscrezioni e non di dati ufficiali, ma l’ordine di grandezza basta a capire quanto fosse ambiziosa la scommessa del colosso di Redmond su questo investimento.

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Un progetto costoso che non ha ripagato

Il problema è che quella spesa non è rientrata. Dal punto di vista finanziario South of Midnight non ha raggiunto i risultati sperati e le vendite si sono fermate ben al di sotto di quanto servisse per giustificare un budget simile. Il titolo, in altre parole, ha venduto non molto bene, e per una produzione di quelle dimensioni la differenza tra un successo commerciale e un passo falso si misura proprio qui.

Quando un gioco supera la soglia dei 100 milioni di dollari di costi, le aspettative crescono di conseguenza e il margine d’errore si restringe parecchio. Basta che il pubblico risponda in modo tiepido perché i conti smettano di tornare. È esattamente quello che sembra essere successo con l’avventura firmata da Compulsion Games, rimasta lontana dagli obiettivi economici che un’operazione del genere avrebbe richiesto.

Ed è difficile non leggere le parole del director alla luce di questo insuccesso commerciale. Riconoscere che il finanziamento non sarebbe dovuto arrivare significa, di fatto, prendere atto dello squilibrio tra quanto è stato speso e quanto è stato incassato. Una presa di posizione piuttosto rara nel settore, dove raramente chi lavora a un progetto ne mette in discussione la sostenibilità in modo così diretto.

La separazione tra Xbox e Compulsion Games

Le conseguenze non si sono limitate ai bilanci. Dopo il debutto di South of Midnight è arrivata infatti la separazione tra Xbox e Compulsion Games, che ha chiuso il rapporto tra la divisione videoludica di Microsoft e lo studio responsabile del gioco. Un epilogo che segue a breve distanza l’uscita del titolo e i risultati deludenti registrati sul mercato.

Il collegamento temporale tra i due eventi è evidente. Prima un progetto sostenuto con un budget imponente, poi un riscontro di pubblico inferiore alle attese e infine la rottura tra il publisher e lo sviluppatore. Tre passaggi che, messi in fila, raccontano come la parabola di questa avventura abbia avuto un peso concreto anche sulle scelte di Xbox e sul futuro dello studio.

Fonte: TecnoAndroid