Sony Xperia 10 VI, niente Android 17: colpa della memoria

Sony ha cancellato l’aggiornamento ad Android 17 per Xperia 10 VI, nonostante al momento del lancio avesse promesso tre aggiornamenti del sistema operativo per questo modello. Il marchio giapponese non è mai stato tra i più rapidi nel distribuire le nuove versioni di Android, ma stavolta non si tratta di un ritardo. Il pacchetto software semplicemente non arriverà.

La decisione è stata comunicata con un avviso ufficiale pubblicato sul sito dell’azienda. Nella nota Sony ammette senza giri di parole di non poter mantenere l’impegno preso con chi ha acquistato lo smartphone e si scusa per il cambio di programma.

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Xperia 10 VI e il problema legato alla memoria

Xperia 10 VI era stato presentato nel 2024 come dispositivo di fascia medio alta. Sotto la scocca lavora il chipset Snapdragon 6 Gen 1, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, mentre al debutto il software preinstallato era Android 14. Seguendo la promessa iniziale Android 17 avrebbe dovuto essere l’ultimo dei tre salti di versione garantiti, anche se già nella tabella di marcia diffusa da Sony a settembre il telefono non compariva tra i destinatari.

Alla base della rinuncia ci sarebbe una limitazione dello storage. Secondo il produttore il dispositivo non è in grado di offrire con il nuovo sistema operativo un’esperienza ritenuta all’altezza. Il motivo esatto non è del tutto chiaro, dato che l’azienda non è entrata nei dettagli tecnici e si è limitata a indicare la configurazione della memoria come ostacolo principale. Questa è la spiegazione fornita da Sony: «Al lancio avevamo annunciato che Xperia 10 VI avrebbe ricevuto tre aggiornamenti del sistema operativo Android. Tuttavia, dopo un’approfondita valutazione tecnica, abbiamo stabilito che a causa di limitazioni legate alla configurazione dello storage del dispositivo Xperia 10 VI non supporta un’esperienza di aggiornamento ad Android 17 che riteniamo adeguata. Di conseguenza abbiamo deciso di non rendere disponibile questo aggiornamento. Riconosciamo che ciò non è all’altezza del nostro annuncio originale e desideriamo scusarci per questo cambiamento».

Patch di sicurezza confermate e nessun impatto sugli altri Xperia

Sul fronte della protezione del dispositivo non cambia nulla. Sony ha confermato che continuerà a rilasciare gli aggiornamenti di sicurezza per quattro anni a partire dalla data di lancio del prodotto, esattamente come comunicato in precedenza. Chi possiede questo smartphone resterà quindi su Android 16 ma continuerà a ricevere le patch periodiche per tutto il periodo stabilito.

Si tratta di una vicenda piuttosto insolita. Capita spesso che i telefoni Android ricevano meno promesse di supporto di quanto meriterebbero, ma è raro che un aggiornamento già annunciato venga cancellato del tutto. In questo caso il produttore ha preferito rinunciare a portare la nuova versione del sistema su un hardware che, a suo giudizio, non l’avrebbe gestita in modo soddisfacente.

L’azienda ha voluto anche rassicurare i possessori degli altri modelli della famiglia. Nella stessa nota viene precisato che il problema riguarda esclusivamente le specifiche tecniche di Xperia 10 VI e che gli altri smartphone Xperia in lista per ricevere Android 17 non subiranno alcuna conseguenza.

Fonte: TecnoAndroid