Sony Walkman, tre nuovi modelli e il top in oro costa 5.100 euro

Sony ha presentato tre nuovi Walkman pensati per chi considera la musica qualcosa di molto più serio di un semplice sottofondo, e il modello di punta ha una scocca placcata in oro con un prezzo che sfiora i 5.100 euro. Si parla proprio di un lettore musicale portatile, la stessa famiglia di prodotti che decenni fa ha insegnato al mondo ad ascoltare canzoni camminando per strada. Oggi però il discorso è cambiato parecchio e la nuova gamma si rivolge a una nicchia molto precisa, disposta a spendere cifre importanti pur di avere il massimo.

Il primo gradino della famiglia è il Walkman NW ZX900, proposto a circa 1.650 euro, cifra che già da sola basterebbe a far alzare più di un sopracciglio. Si sale poi al Walkman NW WM1AM3, venduto a circa 2.600 euro, per arrivare infine al NW WM1ZM3, quello dorato, che tocca appunto quota 5.100 euro circa. La distanza tra il modello d’ingresso e quello più esclusivo è enorme, eppure anche la soluzione meno costosa resta lontanissima da ciò che normalmente si considera un acquisto alla portata di tutti. Una scala di prezzi che lascia pochi dubbi su chi siano i destinatari.

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Due modelli quasi gemelli ma uno vestito d’oro

La parte più curiosa sta nel confronto tra i due modelli più costosi. Il NW WM1AM3 e il NW WM1ZM3 sono infatti praticamente identici e a cambiare è soprattutto l’abito. Il secondo sfoggia un guscio placcato in oro piuttosto vistoso, mentre il fratello minore ne fa tranquillamente a meno. Per quella finitura la differenza di listino supera i 2.500 euro, un divario che racconta molto sul tipo di clientela a cui l’azienda giapponese guarda con questa operazione.

Osservando le immagini ufficiali diffuse da Sony viene spontaneo pensare che per la stragrande maggioranza delle persone quei render su sfondo trasparente saranno l’unico contatto possibile con questi oggetti. Difficile immaginare il lettore dorato appoggiato distrattamente sul tavolino di un bar o infilato nella tasca di una giacca durante una corsa in metropolitana.

Il cuore tecnico pensato per gli audiofili

Al di là dell’estetica tutti e tre i dispositivi puntano dritti al mercato degli audiofili, e del resto il cartellino del prezzo lo aveva già fatto capire senza troppi giri di parole. L’elemento che li accomuna sul piano tecnico è il DSD Remastering Engine sviluppato dalla casa giapponese, dove la sigla DSD sta per Direct Stream Digital. Si tratta di un motore di elaborazione che prende l’audio PCM standard, cioè il formato digitale più diffuso nella musica in circolazione, e lo trasforma in un flusso DSD a 11,2 MHz.

Questo processo di sovracampionamento, secondo il produttore, restituisce un suono analogico o comunque molto più vicino a quello dei vecchi supporti. È proprio la promessa che da sempre affascina gli appassionati di alta fedeltà, alla continua ricerca di un ascolto più naturale e meno freddo rispetto a quello offerto dai normali lettori digitali. Non è però l’unico tratto comune ai tre modelli. Anche la doratura infatti non resta un’esclusiva del dispositivo più caro, visto che tutti i nuovi Walkman presentati da Sony integrano componenti placcati in oro all’interno del loro progetto.

Fonte: TecnoAndroid