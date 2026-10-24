Sony UBP-X700 addio in Giappone: resta solo PS5 per i Blu-ray 4K

Sony ha deciso di fermare la distribuzione dell’ultimo lettore Ultra HD Blu-ray standalone ancora disponibile in Giappone, e la scelta pesa parecchio. Per chi nel Paese vuole continuare a godersi i dischi in alta definizione, l’unica strada che porta il marchio Sony sembra ormai essere PS5. Un segnale chiaro di come il mercato dei lettori Blu-ray stia cambiando volto, e non certo in meglio per gli appassionati del supporto fisico.

Per oltre vent’anni il Blu-ray ha rappresentato uno dei modi migliori per guardare film in alta definizione. E a dirla tutta lo è ancora oggi, almeno per chi pretende la massima qualità audiovisiva dal proprio televisore, senza compromessi su immagine e audio. Poi però è arrivato lo streaming e le abitudini sono cambiate in fretta. Gli utenti hanno iniziato ad accontentarsi, mettendo la comodità davanti alla resa visiva e sonora. Un catalogo infinito a portata di telecomando ha finito per convincere molti a lasciare i dischi sullo scaffale, o a non comprarli proprio.

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Sony ferma il suo ultimo lettore Ultra HD Blu-ray

Il modello in questione è UBP-X700/K, che fino a poco tempo fa rappresentava l’ultima proposta del colosso giapponese per chi cercava un lettore dedicato in patria. La distribuzione è stata interrotta e la conferma arriva direttamente dal negozio ufficiale di Sony in Giappone, dove il dispositivo compare come esaurito. Non sono previsti ulteriori rifornimenti, quindi una volta terminate le scorte residue nei canali di vendita non ci sarà modo di trovarlo nuovo.

C’è poi un altro dettaglio che non passa inosservato. Al momento l’azienda non ha annunciato alcun successore, né ha dato indicazioni su eventuali nuovi modelli in arrivo. Il che lascia intendere, almeno per ora, che la casa nipponica non abbia intenzione di presidiare questo segmento con un nuovo prodotto stand alone sul mercato interno. Per gli appassionati giapponesi la conseguenza è piuttosto concreta: chi vuole restare nell’ecosistema Sony per leggere i dischi dovrà affidarsi alla console PS5, che diventa così l’unica soluzione firmata dal marchio per far girare i film su disco.

Un mercato che si restringe sempre di più

Questa mossa non arriva dal nulla. Negli ultimi anni il comparto dei supporti fisici ha vissuto qualche ritorno di fiamma, con collezionisti e cinefili che hanno continuato a comprare edizioni speciali e dischi in 4K. Esiste insomma una nicchia piuttosto strutturata, fatta di persone che conoscono bene la differenza tra un file compresso e un disco ad alta qualità. Eppure tutto questo non basta a invertire la tendenza generale.

Il mercato dei lettori Blu-ray dedicati sta progressivamente scomparendo e la decisione di Sony va proprio in questa direzione. Quando un produttore che ha avuto un ruolo così importante nella storia del formato smette di distribuire il suo ultimo modello in patria, il messaggio è difficile da ignorare. I dispositivi dedicati diventano sempre più rari sugli scaffali dei negozi, mentre lo streaming continua a guadagnare terreno come modalità principale di fruizione dei contenuti.

Per chi in Giappone desidera ancora acquistare un apparecchio Sony in grado di leggere i dischi Ultra HD Blu-ray, la scelta oggi si riduce di fatto alla console di casa. UBP-X700/K risulta esaurito sullo store ufficiale giapponese, senza nuove forniture in programma e senza un modello che ne prenda il posto.

Fonte: TecnoAndroid