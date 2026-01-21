Sony presenta i suoi nuovi auricolari LinkBuds Clip

Sony torna a far parlare di sé nel mondo dell’audio indossabile con LinkBuds Clip. Si tratta di una proposta che punta a cambiare il modo in cui ascoltiamo musica nella vita di tutti i giorni. Non i soliti auricolari pensati per isolare completamente, ma con un obiettivo quasi più sociale. L’idea è di ascoltare senza staccarsi davvero da ciò che succede intorno. Il concetto alla base dei LinkBuds Clip è permettere agli utenti di restare connesso all’ambiente circostante mentre ascoltano la musica. Il traffico, le voci delle persone, un annuncio alla stazione o una domanda improvvisa di chi sta accanto restano percepibili, senza dover togliere gli auricolari o interrompere l’ascolto. È una sensazione più naturale, meno invasiva, che riduce anche l’affaticamento dell’orecchio grazie all’assenza di pressione nel condotto uditivo e a un flusso d’aria costante.

Sony: ecco i dettagli sui nuovi auricolari LinkBuds Clip

Il design open-clip è il centro di tale esperienza. La particolare forma a C non entra nell’orecchio, ma si aggancia con discrezione. Sony ha lavorato molto partendo dai feedback degli utenti, cercando un equilibrio tra stabilità e comfort. Il risultato è una vestibilità sicura, personalizzabile e leggera. Anche con il design aperto, la qualità audio resta fedele agli standard Sony. L’esperienza maturata con la serie 1000X si sente tutta, con un suono ampio, naturale e ben definito. Le voci risultano chiare, i dettagli emergono con precisione e le tecnologie come DSEE e 360 Reality Audio contribuiscono a rendere l’ascolto più immersivo. Il tutto senza snaturare l’equilibrio sonoro. Anche le chiamate beneficiano di soluzioni avanzate, come la riduzione del rumore basata su intelligenza artificiale, che mantengono la voce pulita anche in contesti rumorosi.

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I LinkBuds Clip sono pensati per accompagnare gli utenti per tutta la giornata. L’autonomia arriva fino a 37 ore complessive, con la comodità della ricarica rapida. Inoltre, la certificazione IPX4 li rende adatti anche quando piove o durante gli allenamenti. Mentre la connessione multipoint e le funzioni smart dell’app Sony Sound Connect semplificano la gestione tra dispositivi e situazioni diverse. Gli auricolari sono disponibili in colori pensati per adattarsi a stili diversi. Con le varianti Greige, Nero, Lavanda e Verde. Infine, il packaging completamente privo di plastica conferma l’impegno di Sony nel ridurre l’impatto ambientale.