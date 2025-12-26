Sony PlayStation 5: SCONTO assurdo di 150 euro su Amazon

Natale più dolce e ricco di divertimento con Sony PS5, finalmente in promozione su Amazon, giusto in questi giorni natalizi gli utenti possono farla propria con un risparmio importante sul listino iniziale di vendita. La console dell’azienda giapponese è disponibile all’acquisto con un forte risparmio, permettendo a tutti di potervici accedere senza vincoli o limitazioni.

La versione che può essere acquistata a prezzo scontato è la Edizione Digitale, ciò sta a significare non essere dotata di lettore DVD, acquistabile comunque a parte e collegabile tramite la porta USB-A di cui è dotata. Il design è leggermente rivisto rispetto all’originale lanciata nel 2020, con linee ancora più morbide e slanciate, interruzioni al centro del lato della console, e una forma più slim. All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, tra cui ovviamente un controller PS5 DualSense, forse il tratto distintivo di questa generazione, un controller che può fare la differenza nell’esperienza che l’utente si ritrova a godere.

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L’unica colorazione acquistabile è quella bianca, da notare ovviamente che, come molti di voi sapranno, le cover possono essere acquistate a parte, e sostituite anche manualmente da parte del consumatore con relativa semplicità e facilità.

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Sony PlayStation 5: lo sconto su Amazon è imperdibile

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare la Sony PlayStation 5, lo sconto applicato in questi giorni è uno dei migliori in circolazione. Per il modello in oggetto si parte da un listino di 499 euro, per scendere di circa 150 euro, e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di 349 euro (circa il 30% in meno). La potete ordinare subito al seguente link, con garanzia di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica.